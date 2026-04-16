健康網》春季腎結石高峰！ 醫曝發作4警訊

長庚泌尿科醫師黃英哲表示，飲水不足，每日攝取量過低，容易引發腎結石，最好每天攝取約2000–2500 ml的水分；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕目前正值春季，小心腎結石悄悄上身。高雄長庚泌尿科醫師黃英哲指出，腎結石在台灣非常普遍，特別是中年男性，根據臨床觀察，每年一進入春天，結石患者的比例就會明顯上升。一旦有腰側劇烈疼痛（可能向下腹延伸），伴隨噁心、嘔吐感，甚至出現血尿狀況，就是結石發作的常見警訊，別輕忽。

為什麼一進入春天之後，結石患者會增加？黃英哲於臉書專頁發文分享，原因其實很簡單，飲水量跟不上代謝的速度，這是民眾經常忽略的因素。當天氣開始回暖，身體的變化會觸發一系列環境與生理的連鎖反應，包含：流汗增加，水分流失速度加快，這時如果飲水量維持冬天的習慣，未隨之增加，會使得尿液濃縮，礦物質濃度過高，產生結晶，結晶堆積最終演變為令人坐立難安的結石。

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黃英哲提醒，結石發作的常見徵兆有腰側劇烈疼痛（可能向下腹延伸）、伴隨噁心、嘔吐感、出現血尿狀況、尿量稀少、尿液混濁等，一旦有了上述的症狀，最好進一步就醫。

哪些人屬於高風險族群？黃英哲表示，飲水不足，每日攝取量過低；飲食偏差，高鹽分、高蛋白攝取過量；家族病史，曾有結石病史者等，都是高風險族群，最好在平日保持良好且簡單的習慣，那就是多喝水。

黃英哲總結，民眾最好每天攝取約2000–2500 ml的水分，能大幅降低礦物質結晶的機會，才能維持身體最基礎的代謝，同時維持優良的生活品質。

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