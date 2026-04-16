肺阻塞成全球第3大死因卻有高未診斷率 北市聯醫籲高風險族群提高警覺

慢性阻塞性肺病。（圖由北市聯醫繪製）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕根據世界衛生組織2021年資料，肺阻塞已經是全球第3大死因。在台灣，40歲以上民眾的盛行率約為6.1%。然而，肺阻塞在臨床上有高達40%到80%的未被診斷率。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡呼籲，為了避免延誤治療，高風險族群如35歲以上、具抽菸習慣，或是長期暴露在空氣污染、職業粉塵與化學物質的環境中，同時伴隨有呼吸道症狀，應提高警覺。他也說，若民眾出現長期「咳、痰、喘」狀況，請盡早至胸腔內科門診進行綜合評估與肺功能檢查。

北市聯醫說明，慢性阻塞性肺病（Chronic obstructive pulmonary disease，簡稱COPD），也就是常聽到的「肺阻塞」，或是台語的「hì-that-pēnn」。肺阻塞的核心症狀主要為「咳、痰、喘」。許多長輩在初期出現慢性咳嗽、咳痰，或是活動時，容易喘不過氣，常誤以為只是反覆感冒或單純的「年紀大了、體力變差」。為了適應並減輕呼吸困難的感覺，病人往往會不知不覺地自行減少活動量，或是選擇更輕鬆的生活方式。這種對症狀的認知不足，或是未主動向家人及醫師提出不舒服，是導致肺阻塞常常到了疾病晚期才被確診的重要原因之一。

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鼻子吸氣並將雙臂伸直舉高，嘴巴吐氣並將雙臂伸直平舉，鼻子吸氣並將雙臂展開於左右兩側，放下雙臂同時吐氣。熟練後，可拿水瓶訓練。（圖由北市聯醫繪製）

在醫學上，肺阻塞診斷標準透過非侵入性的「肺功能檢查」，讓醫師評估患者在使用短效支氣管擴張劑後，其第一秒呼氣容積與用力呼氣肺活量的比值（FEV1/FVC）是否小於0.7。若符合此標準，即代表氣道有不完全可逆的氣流阻塞，便可確診為肺阻塞。一旦確診，醫師會根據患者症狀嚴重度及過去急性惡化的病史，制定個別化初始藥物治療計畫。

北市聯醫也說明，在肺阻塞的照護中，非藥物治療一樣重要。北市聯醫提到，戒菸能防止肺功能繼續快速惡化；北市聯醫陽明院區設有戒菸服務與門診。肺復原運動如有氧耐力訓練、肌力與阻力訓練，以及學習正確的呼吸技巧（如：噘嘴呼吸、腹式呼吸），也能有效改善患者的心肺功能、提升生活品質並減少喘的症狀。此外，對於病情較嚴重的患者，醫師也會評估是否需要介入居家氧氣治療或使用居家面罩呼吸器等進階呼吸輔助。

臨床研究指出，COPD患者身上平均會有4種共病。這些共病包含心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆、憂鬱與焦慮等。其中，肺阻塞患者會有更高的心血管疾病風險。特別是在肺阻塞發生急性惡化之後，併發心血管事件（如：心衰竭、心律不整或中風）的危險性會大幅上升。因此，預防急性惡化是治療的重中之重。國際指引建議，肺阻塞患者應常規接種流感疫苗、新冠肺炎疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、呼吸道融合病毒疫苗、帶狀皰疹疫苗、百日咳疫苗。

身體放鬆，鼻子慢慢吸氣，雙手置於腹部，感覺腹部向外擴張。嘴巴吐氣，感覺腹部向內收縮。吐氣時間約吸氣的兩至三倍。（圖由北市聯醫繪製）

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