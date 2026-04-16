健康網》補腦不用花大錢 研究：選錯油恐害記性差

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔表示，最新研究發現，選用不同橄欖油，可能影響認知表現與記憶力變化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人記憶力變差，第一個反應就是買保健品補腦，但問題其實可能藏在廚房。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔表示，最新研究發現，吃比較多初榨橄欖油的人，整體認知變化比較好；相反地，吃比較多一般橄欖油或精製橄欖油的人，認知下降反而更明顯。顯示餐桌上常用的那匙油，可能影響認知表現與記憶力變化。他提醒，與其急著吃保健品，不如先從選對油開始，才是長期顧腦的關鍵第一步。

傅裕翔於臉書粉專發文分享，門診裡有位患者詢問：「醫師，我媽最近記性差，我是不是該去買什麼補腦保健品？」於是先問她：「妳們家平常炒菜、涼拌、煎魚，用的是什麼油？」很多人以為腦力退化只能認命或是靠補充保健品，但根據1篇新研究結果，顯示長輩們天天下鍋的油，真的可能比我們想得更有影響。

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傅裕翔說，1篇2026年發表在《Microbiome》的研究，追蹤656位55-75歲、體重過重或有代謝症候群、且一開始沒有認知障礙的中高齡者，觀察2年後發現，吃比較多初榨橄欖油的人，整體認知變化比較好；相反地，吃比較多一般橄欖油或精製橄欖油的人，認知下降反而更明顯。這不是只看單一測驗，而是看整體、注意力、執行功能、語言等多個面向。

研究裡把橄欖油分得很細，初榨橄欖油保留比較多多酚和生物活性成分；一般橄欖油因為精製程度較高，這些成分會少很多。此外，研究也發現，初榨橄欖油吃得比較多的人，腸道菌相整體較多樣；而一般橄欖油吃得比較多的人，菌相多樣性反而比較差。研究者進一步分析後認為，腸道菌相可能是「油」影響「腦」的中間橋梁之一，也就是我們現在常說的腸腦軸。

傅裕翔說明，簡單來說，就是餐桌上的油不只是進入胃，還可能先改變腸道，再慢慢影響大腦。這也就是為什麼常說，補腦反而可以先從廚房開始。尤其台灣很多長輩有三高、腹部肥胖、代謝症候群，剛好就是這篇研究觀察的高風險族群，也這讓這篇研究即果更有參考價值。

不過，傅裕翔提醒，這並不代表從今天開始猛喝油就會變聰明。因為，這篇研究看到的是「較好的長期變化趨勢」，而不是吃了立刻逆轉失智；而且整體飲食型態、運動、睡眠、血糖血壓控制仍然很重要。真正的重點不是神化某一瓶油，而是把每天反覆做的小選擇，慢慢往對大腦比較友善的方向調整。

傅裕翔強調，如果你問我長輩想顧記憶力，第一步是什麼？會建議先看看家裡用什麼油，再看看整張餐桌吃的食物。很多時候真正影響長輩記憶力的因素，可能就是每天最不起眼、卻最常入口的那一匙油。

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