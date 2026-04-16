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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

脂肪肝難靠抽血抓 瘦子也中招 醫籲每年做超音波

2026/04/16 10:29

肝基會執行長粘曉菁指出，脂肪肝無法單靠抽血檢查發現，須透過腹部超音波才能檢出，因此建議民眾應定期接受腹部超音波檢查，以掌握肝臟健康狀況。（醫師粘曉菁提供）

肝基會執行長粘曉菁指出，脂肪肝無法單靠抽血檢查發現，須透過腹部超音波才能檢出，因此建議民眾應定期接受腹部超音波檢查，以掌握肝臟健康狀況。（醫師粘曉菁提供）

〔記者羅碧／台北報導〕脂肪肝並非肥胖者專利，瘦的人也可能罹患！肝病防治學術基金會執行長、台大醫院家醫部主治醫師粘曉菁表示，脂肪肝與基因、糖尿病及心血管疾病相關，瘦的人仍約有1/4的比率有脂肪肝，提醒民眾不要輕忽。

粘曉菁指出，脂肪肝無法單靠抽血檢查發現，須透過腹部超音波才能檢出，因此建議民眾應定期接受腹部超音波檢查，以掌握肝臟健康狀況。

在治療方面，除改善生活習慣外，近年俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物，已獲美國FDA核准用於脂肪性肝炎治療。粘曉菁表示，該類藥物可改善血糖控制，並減少肝臟脂肪堆積，有助逆轉肝纖維化與脂肪肝炎，但目前健保未給付用於脂肪肝的治療。

她說明，目前除傳統注射劑型外，已有雙效型、三效型甚至口服藥物問世，提供不同治療選擇。瘦的人若有脂肪肝，仍可在醫師評估下，適量使用瘦瘦針或搭配其他口服藥物治療，但需由醫師控制劑量。

粘曉菁提醒，良好生活習慣仍是防治脂肪肝的根本，其中睡眠為常被忽視的因素，建議每日維持6至8小時高品質睡眠，並避免開燈睡覺影響荷爾蒙分泌，同時避免熬夜與過量飲酒。

飲食方面，她建議，可用氣泡水取代酒精飲品，減少對酒精的依賴，並適量攝取水果與堅果，多吃新鮮蔬菜及未加工食材。

粘曉菁表示，肝病防治學術基金會每年7月將推動「今年超了沒」免費腹部超音波篩檢活動，全台超過30家醫療院所參與，呼籲民眾每年進行1次腹部超音波檢查，及早發現病灶並持續追蹤；肝基會免付費專線為0800-000-583。

肝基會執行長粘曉菁提醒，消脂保肝與護心很重要。（醫師粘曉菁提供）

肝基會執行長粘曉菁提醒，消脂保肝與護心很重要。（醫師粘曉菁提供）

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