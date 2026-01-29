自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不是1萬步！研究：每天7千步 降死亡、失智風險

2026/01/29 20:36

腎臟科醫師江守山表示，據國外研究發現，與每天走2000步的人相較，走7000步的人死亡風險可降低47%，失智風險也能下降38%；情境照。（圖取自freepik）

腎臟科醫師江守山表示，據國外研究發現，與每天走2000步的人相較，走7000步的人死亡風險可降低47%，失智風險也能下降38%；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕別再執著於每天走1萬步了！研究指出，每天走7000步就能讓死亡、失智風險明顯下降。對此，腎臟科醫師江守山表示，根據澳洲雪梨大學研究發現，與每天走2000步的人相較，走7000步的人死亡風險可降低47%，失智風險也下降38%，但若步數增加至1萬步，健康助益並未明顯提升。

江守山於臉書專頁發文指出，澳洲雪梨大學研究人員以千步為單位，比較了每天增加步數所帶來的健康益處。研究發現，與每天走2000步相比，每天走7000步可將死亡風險降低47%。然而，每天走1萬步並不能進一步降低風險。同樣地，每天走7,000步可將罹患失智症的風險降低38%，但每天走1萬步僅使風險進一步降低7%。

對此，雪梨大學的研究人員表示，這顯示僅僅7000步就足以將早逝風險減半，並改善心臟健康和認知能力。即使堅持每天走1萬步，其益處也微乎其微。另，研究也重新檢視57項關於步行益處的研究，特別關注跌倒、死於心血管疾病、癌症以及罹患癌症、第2型糖尿病、失智症和憂鬱症等慢性疾病的風險，並指出，即使每天只走2000-4000步的人，與每天走1000步或更少的人相比，也能獲得顯著的健康益處。

江守山說，研究人員表示，最大益處體現在那些將每日步數從2000步增加到7000步的人身上。然而，健康不僅取決於你走了多少步，步行速度也可能至關重要。每分鐘增加14步的步行速度，有助於改善整體健康狀況，增強體質，並降低跌倒和骨折的風險。

此外，江守山補充，芝加哥大學的研究人員也對體弱的老年人進行研究，並表示，每分鐘步行100步是最佳的步數，建議不妨將閒逛變成有益健康的散步。

