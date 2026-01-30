自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》記性差不只是老化！ 營養師列傷腦5大壞習慣

2026/01/30 06:24

營養師彭逸珊指出，炸物、燒烤類經高溫油炸易變質，攝取不僅容易促進發炎，還會讓大腦老得快；示意圖。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊指出，炸物、燒烤類經高溫油炸易變質，攝取不僅容易促進發炎，還會讓大腦老得快；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕記性差、情緒不穩、專注力下降其實不一定是老化或失智前兆，也可能與日常生活習慣密切相關。營養師彭逸珊指出，大腦是身體的總司令，若長期累積錯誤飲食與作息，不僅記憶力變差，也可能加速腦部發炎與老化。她也特別提醒，日常生活中應避免5大傷腦壞習慣，否則恐讓慢性病風險增加，大腦老得快。

傷腦5大壞習慣

想抗老、防失智，護腦是最重要的健康課題。對此，彭逸珊於臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」特別發文列舉以下5大壞習慣，提醒日常生活應留心：

脂肪酸攝取失衡：Omega-3、Omega-6比例失衡，尤其是外食族或較少吃魚的族群容易發生。

過多的精緻澱粉/糖：產生的糖化終產物（AGEs）會造成身體發炎，促使慢性病風險增加。

吸菸：不管是自己抽菸、二手菸甚至三手菸，都可能會產生大量自由基與發炎物質，造成身體負擔。

攝取過多炸物、燒烤類：油類經高溫油炸易變質，攝取不僅促進發炎，還會讓大腦老得快。

熬夜：長期睡眠不足不僅容易造成肥胖，也不利於大腦在夜間清除廢棄物質。

健腦5大好習慣

除應留意避免傷腦壞習慣之外，彭逸珊也列出以下5大健腦好習慣，有助避免壓力累積、抗氧化：

吃豐富種類的蔬果：蔬菜、水果含有豐富植化素，可以幫助抗氧化。

使用好油：烹調選擇合適的植物油，如橄欖油、苦茶油等；每週吃2-3次魚類，可幫助平衡脂肪酸。

規律作息：每天固定睡覺時間，加上充足睡眠7-8小時，可平衡荷爾蒙分泌、讓大腦有時間大掃除。

注重腸道健康：腸道菌叢與大腦健康息息相關，豐富膳食纖維、適當發酵食品都可以幫助維持腸道機能。

紓壓：避免長時間壓力累積，降低失眠、慢性疲勞、自律神經失調等狀況出現。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

