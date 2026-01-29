自由電子報
健康 > 杏林動態

嘉基國際醫療援助蒙古青年 接受正前開髖關節置換手術

2026/01/29 15:46

嘉醫院今（29）天舉行「國際醫療援助記者會」分享與祝福一段跨越國界的醫療援助。（嘉基提供）

嘉醫院今（29）天舉行「國際醫療援助記者會」分享與祝福一段跨越國界的醫療援助。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院今（29）天舉行「國際醫療援助記者會」分享與祝福一段跨越國界的醫療援助，30歲蒙古青年Ermuun雙側髖關節因劇烈疼痛，行走時常感到卡住，甚至無法久站，經檢查確診為「雙側股骨頭缺血性壞死」，日前經由嘉基手術，如今能自在行走，身高甚至增加2公分，幾天後即可返國，Ermuun高興的說，「10年的痛，在那一天結束了」。

Ermuun原本熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角，卻在20歲起飽受不明原因劇烈頭痛折磨，長期仰賴止痛藥物。數年後，他雙側髖關節劇痛、行走困難，確診為雙側股骨頭缺血性壞死，當地醫師甚至建議「等到50歲再手術」。

嘉基副院長周恬弘說，去年6月他與台灣信義會服務團隊前往蒙古進行醫療關懷與訪查，Ermuun因參與此次台灣服務團隊的接待與交通任務，讓醫護人員有機會了解他的病況與需要，意外連結這段國際醫療援助。

返台後，嘉基醫療團隊隨後進行跨國視訊專業評估，確認 Ermuun 髖關節病況已嚴重損壞且影響生活功能，醫療團隊遂決定向院方提出國際醫療援助計畫，邀請他來台接受進一步治療。

Ermuun近日來台後，在嘉基接受完整檢查並與醫療團隊討論後，決定進行可減少肌肉破壞、降低術後疼痛，並加速復原的雙側「正前開髖關節置換手術」。

術後第二天，Ermuun第一次感受到「沒有疼痛的身體」，如今，他能輕鬆行走也長高了2公分，幾天後即準備返家，他開心出席今天分享會，高興的說，「10年的痛，在那一天結束了」。

此次在治療資源整合過程中，Ermuun獲得國內骨材研發首屈一指的聯合骨科器材有限公司的熱情支持，部分贊助目前材質最精良的人工髖關節兩組，共同促成這次跨國醫療援助得以順利完成。

嘉基副院長周恬弘（左）與Ermuun（右），感謝聯合骨科器材公司處長黃文宣（中）支持贊助開刀醫材。（嘉基提供）

嘉基副院長周恬弘（左）與Ermuun（右），感謝聯合骨科器材公司處長黃文宣（中）支持贊助開刀醫材。（嘉基提供）

