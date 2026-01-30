健康網》豆腐、豆漿只挑「非基改」？營養師曝真相 3法避雷

專家表示，「基改」與「非基改」黃豆，吃進肚子裡的「營養」其實沒什麼兩樣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾到超市買豆腐、豆漿，只買「非基因改造」，深怕吃了「基因改造豆」，DNA是不是也會突變？李氏聯合診所營養師曾建銘指出，「基改」與「非基改」黃豆，吃進肚子裡的「營養」其實沒什麼兩樣，只要掌握3原則：買包裝食品、看清標示；慎選散裝豆製品商家；外食族多吃到基改原料，偶爾吃沒關係，多喝水、多吃深綠色蔬菜幫助代謝。

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，「基改」與「非基改」黃豆，吃進肚子裡的「營養」沒什麼兩樣；真正讓我們在意的，其實是「種植過程」和「選擇權」。他分析2大迷思：

●迷思1：吃了基改豆，DNA會突變？

很多人擔心，基改黃豆被植入了抗蟲或抗藥的基因，我們吃下去，那段基因會不會跑進細胞裡？事實上，消化系統是全世界最強碎紙機。不管你吃的是基改黃豆、非基改黃豆，所有的食物進到腸胃道，DNA和蛋白質都會被分解成最小單位的「核苷酸」和「胺基酸」。經過檢驗，基改豆跟傳統豆，它們的蛋白質、脂肪、纖維含量，在統計學上是沒有差異的。

●迷思2：既然營養一樣，為什麼要反基改？

絕大多數的基改黃豆，是被改造來「耐受除草劑」，例如：嘉磷塞/年年春。這意味著，農民可以大面積噴灑除草劑，雜草死光光，黃豆活得好好的。這對農業產量是大功臣，但對消費者來說，就會擔心「除草劑殘留」的風險。

雖然各國都有訂定合法的殘留標準（沒超標就是合法），但如果你不想增加肝腎代謝負擔、支持環境永續，選擇「非基改」能避開較多的除草劑潛在風險。因此，通常還是會鼓勵民眾優先選非基改的原因。

在台灣聰明吃豆，曾建銘建議，不妨掌握以下3原則：

1.買包裝食品，翻過來看背後

只要是食品級黃豆，法規規定基改一定要標示。沒寫基改，或者直接寫「非基因改造」，基本上都能安心。

2.傳統市場的散裝豆製品

這是比較模糊的地帶，如果真的很在意，可以直接詢問店家，或者選擇有信譽的有機商店。

3.食與加工品

便宜的炸豆皮、百頁豆腐、路邊攤的用油，使用基改原料的機率較高。民眾偶爾吃沒關係，不用覺得像吃到毒藥，多喝水、多吃深綠色蔬菜幫助代謝就好。

曾建銘總結，不要因為害怕「基改」就不敢喝豆漿、吃豆腐。黃豆的營養價值遠大於未經證實的恐懼。民眾只要懂得看標示，仍可以選擇享受美味又健康的植物蛋白。

