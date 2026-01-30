自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》豆腐、豆漿只挑「非基改」？營養師曝真相 3法避雷

2026/01/30 09:52

專家表示，「基改」與「非基改」黃豆，吃進肚子裡的「營養」其實沒什麼兩樣；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，「基改」與「非基改」黃豆，吃進肚子裡的「營養」其實沒什麼兩樣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾到超市買豆腐、豆漿，只買「非基因改造」，深怕吃了「基因改造豆」，DNA是不是也會突變？李氏聯合診所營養師曾建銘指出，「基改」與「非基改」黃豆，吃進肚子裡的「營養」其實沒什麼兩樣，只要掌握3原則：買包裝食品、看清標示；慎選散裝豆製品商家；外食族多吃到基改原料，偶爾吃沒關係，多喝水、多吃深綠色蔬菜幫助代謝。

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，「基改」與「非基改」黃豆，吃進肚子裡的「營養」沒什麼兩樣；真正讓我們在意的，其實是「種植過程」和「選擇權」。他分析2大迷思：

●迷思1：吃了基改豆，DNA會突變？

很多人擔心，基改黃豆被植入了抗蟲或抗藥的基因，我們吃下去，那段基因會不會跑進細胞裡？事實上，消化系統是全世界最強碎紙機。不管你吃的是基改黃豆、非基改黃豆，所有的食物進到腸胃道，DNA和蛋白質都會被分解成最小單位的「核苷酸」和「胺基酸」。經過檢驗，基改豆跟傳統豆，它們的蛋白質、脂肪、纖維含量，在統計學上是沒有差異的。

●迷思2：既然營養一樣，為什麼要反基改？

絕大多數的基改黃豆，是被改造來「耐受除草劑」，例如：嘉磷塞/年年春。這意味著，農民可以大面積噴灑除草劑，雜草死光光，黃豆活得好好的。這對農業產量是大功臣，但對消費者來說，就會擔心「除草劑殘留」的風險。

雖然各國都有訂定合法的殘留標準（沒超標就是合法），但如果你不想增加肝腎代謝負擔、支持環境永續，選擇「非基改」能避開較多的除草劑潛在風險。因此，通常還是會鼓勵民眾優先選非基改的原因。

在台灣聰明吃豆，曾建銘建議，不妨掌握以下3原則：

1.買包裝食品，翻過來看背後

只要是食品級黃豆，法規規定基改一定要標示。沒寫基改，或者直接寫「非基因改造」，基本上都能安心。

2.傳統市場的散裝豆製品

這是比較模糊的地帶，如果真的很在意，可以直接詢問店家，或者選擇有信譽的有機商店。

3.食與加工品

便宜的炸豆皮、百頁豆腐、路邊攤的用油，使用基改原料的機率較高。民眾偶爾吃沒關係，不用覺得像吃到毒藥，多喝水、多吃深綠色蔬菜幫助代謝就好。

曾建銘總結，不要因為害怕「基改」就不敢喝豆漿、吃豆腐。黃豆的營養價值遠大於未經證實的恐懼。民眾只要懂得看標示，仍可以選擇享受美味又健康的植物蛋白。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中