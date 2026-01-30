自由電子報
健康 > 杏林動態

元智大學新北分部在林口動土 合作亞東醫院規劃醫護學院

2026/01/30 11:00

元智大學新北分部動土，新北市盼打造林口成為北台灣AI科技與醫療重鎮。（記者翁聿煌攝）

元智大學新北分部動土，新北市盼打造林口成為北台灣AI科技與醫療重鎮。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕元智大學新北分部興建工程動土典禮於今（30）日在新北市林口區舉行動土儀式，新北市長侯友宜與元智大學董事會、遠東集團及亞東紀念醫院等代表到場見證，元智大學新北分部將規劃為醫護學院，興建「教研大樓」及學生宿舍，設有護理學系、醫學研究所及生物科技與工程研究所，並與亞東紀念醫院合作，建構教學與臨床並進培育模式，未來也將增設學士後護理系、語言治療學系及長期照護研究所，培養醫療人才。

侯友宜表示，市府持續推動公有土地有效運用，結合大學與醫療體系資源，促成元智大學進駐林口設立新北分部醫護學院，回應高齡化社會醫療照護與專業人才培育的需求，同步提升新北市高等教育與公共服務量能。

他指出，林口新市鎮近年發展逐步到位，已匯聚新創園區、國際媒體園區等產業能量，市府並規劃推動「新北國際AI+智慧園區」，串聯科技研發與產業發展動線，將林口打造為北台灣腹地最大的AI科技城，在教育資源方面，市府同步完善學區布局，持續增設國中小學，並結合區內國際學校資源，帶動林口整體發展。

元智大學表示，新北分部將規劃為醫護學院，興建「教研大樓」及學生宿舍，設有護理學系、醫學研究所及生物科技與工程研究所，並與亞東紀念醫院合作，建構教學與臨床並進的培育模式，未來也將配合國家醫療與長照政策，規劃增設學士後護理系、語言治療學系及長期照護研究所，培養具備專業能力與實務經驗的醫療人才。

新北市長侯友宜出席元智大學新北分部祈福動土典禮。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜出席元智大學新北分部祈福動土典禮。（記者翁聿煌攝）

