自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》減重吃錯反傷腎？ 醫列3原則穩糖、促代謝又護腎

2026/01/30 08:12

無齡診所醫師張茵琇指出，體重管理若方法錯誤，無形中可能增加腎臟負擔，提醒減重應精算每日蛋白質總量，避免產生過多代謝廢物，減輕腎臟壓力；示意圖。（圖取自freepik）

無齡診所醫師張茵琇指出，體重管理若方法錯誤，無形中可能增加腎臟負擔，提醒減重應精算每日蛋白質總量，避免產生過多代謝廢物，減輕腎臟壓力；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人為了控制體重、改善血糖、血壓與促進代謝，常常採行高蛋白或極端節食等減重方式，這樣做真的正確嗎？無齡診所醫師張茵琇指出，體重管理固然重要，若方法錯誤，反而可能在不知不覺中增加腎臟負擔，尤其對於原本就有代謝或腎功能疑慮者來說，更是一大風險。提醒減重應掌握3大核心原則，才能減得健康又安全。

體重失控、亂減重 都可能傷腎

張茵琇於臉書粉專「無齡診所」發文表示，不控制體重，代謝惡化可能加速腎臟損傷；但若亂節食或亂吃高蛋白，腎臟負擔又可能過重；這也是腎臟照護的兩難。強調進行體重管理時，不應犧牲器官健康為代價，理想做法應是科學且溫和地改善代謝狀況，輔助降低腹部脂肪，並且精準控制營養素，讓身體在穩定中調整。

腎臟友善體重管理3大核心原則

對此，張茵琇特別提出以下腎臟友善體重管理的3大核心原則，特別是需要謹慎管理的族群，提醒應嚴謹並依據抽血相關數據執行：

嚴謹的蛋白質管理：精算每日蛋白質總量，只給身體需要的，避免產生過多代謝廢物，減輕腎臟壓力。

醣類選擇優化：優先選擇低鉀、低磷的原型食物，同時維持血糖穩定，這是保護腎臟的關鍵步驟。

長期習慣養成：建立「優質蛋白質、低精緻醣、低鉀磷鈉」的持久健康飲食習慣，讓身體在穩定中改善。

有腎功能疑慮者 勿自行調整飲食

此外，張茵琇強調，若腎功能（如eGFR值）有疑慮，或有持續性的尿蛋白問題，切勿自行嘗試任何高蛋白或極端飲食調整。且提醒所有營養素調整，均須在專業醫療人員的嚴格監測與指導下進行，也是保護自我健康的第一道防線。另，有尿酸問題的人，也應密集回診追蹤數據。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中