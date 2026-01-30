健康網》減重吃錯反傷腎？ 醫列3原則穩糖、促代謝又護腎

無齡診所醫師張茵琇指出，體重管理若方法錯誤，無形中可能增加腎臟負擔，提醒減重應精算每日蛋白質總量，避免產生過多代謝廢物，減輕腎臟壓力；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人為了控制體重、改善血糖、血壓與促進代謝，常常採行高蛋白或極端節食等減重方式，這樣做真的正確嗎？無齡診所醫師張茵琇指出，體重管理固然重要，若方法錯誤，反而可能在不知不覺中增加腎臟負擔，尤其對於原本就有代謝或腎功能疑慮者來說，更是一大風險。提醒減重應掌握3大核心原則，才能減得健康又安全。

體重失控、亂減重 都可能傷腎

張茵琇於臉書粉專「無齡診所」發文表示，不控制體重，代謝惡化可能加速腎臟損傷；但若亂節食或亂吃高蛋白，腎臟負擔又可能過重；這也是腎臟照護的兩難。強調進行體重管理時，不應犧牲器官健康為代價，理想做法應是科學且溫和地改善代謝狀況，輔助降低腹部脂肪，並且精準控制營養素，讓身體在穩定中調整。

腎臟友善體重管理3大核心原則

對此，張茵琇特別提出以下腎臟友善體重管理的3大核心原則，特別是需要謹慎管理的族群，提醒應嚴謹並依據抽血相關數據執行：

●嚴謹的蛋白質管理：精算每日蛋白質總量，只給身體需要的，避免產生過多代謝廢物，減輕腎臟壓力。

●醣類選擇優化：優先選擇低鉀、低磷的原型食物，同時維持血糖穩定，這是保護腎臟的關鍵步驟。

●長期習慣養成：建立「優質蛋白質、低精緻醣、低鉀磷鈉」的持久健康飲食習慣，讓身體在穩定中改善。

有腎功能疑慮者 勿自行調整飲食

此外，張茵琇強調，若腎功能（如eGFR值）有疑慮，或有持續性的尿蛋白問題，切勿自行嘗試任何高蛋白或極端飲食調整。且提醒所有營養素調整，均須在專業醫療人員的嚴格監測與指導下進行，也是保護自我健康的第一道防線。另，有尿酸問題的人，也應密集回診追蹤數據。

