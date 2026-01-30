自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》通勤搭捷運也能練心肺！ 專家推不花錢省時運動法

2026/01/30 14:16

營養師呂美寶分享，出捷運站時，若體能、精神許可，建議捨棄手扶梯，改為爬樓梯，有助鍛鍊心肺、幫助血糖穩定與骨骼健康；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕生活忙碌、沒時間運動，是許多上班通勤族的共同困擾。其實，搭捷運就能順便鍛鍊心肺功能。營養師呂美寶分享，出捷運站時，若體能與精神狀況許可，可捨棄手扶梯，改以穩定步伐爬樓梯或小跑步上樓，短時間內刺激心肺、幫助血糖穩定與骨骼健康，也能逐步累積日常活動量，不必另外安排運動時間，卻能達到維護健康的目的。

沒時間運動健身？呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文表示，運動其實未必需要特別安排時間，以她自己的經驗來說，在體能、精神狀況許可的情況下，除會選擇爬樓梯外，搭捷運時，也會在車廂內默默練習提臀運動。這些都是很實用的「運動點心（Exercise Snack）」，並建議一定要盡可能把運動直接融入生活中，才能持久。

「運動點心」4大好處一次看

呂美寶並說明，不特別安排時間，僅利用日常行進間，多做一些幫助身體代謝的運動，可提供以下4大好處：

鍛鍊心肺功能：短時間爬樓梯，心跳會迅速上升，有效刺激心肺系統，有點像是在日常生活中模擬高強度間歇訓練（HIIT）的型態。

幫助血糖穩定：臀部、大腿肌肉動起來，可以更有效利用血糖，對胰島素敏感性與血糖穩定，都會有一點加分作用。

刺激骨骼健康：爬樓梯的強度比平地走路更高，更能刺激肌力與骨密度，進而幫助骨質健康。

自然提振精神：短暫的高強度活動，能讓大腦更清醒、專注力提升，比再來一杯咖啡更有效。

呂美寶強調，當運動不再是一件麻煩的事，而只是生活中的一個小選擇，身體活動量自然就會慢慢累積，對於長期健康而言，其實助益非常大，日常生活也值得一試。

