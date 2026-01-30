健康網》肌少症年輕化加速！ 醫揭20-40歲族群肌肉流失4原因

無齡診所醫師王姿允提醒，肌少症不是只有肌肉變少，還可能影響肌力、行動力，20-40歲族群應避免高糖高油等飲食內容，提早養好肌力；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為肌少症是長輩才要擔心的事？其實台灣已出現肌少症年輕化的「現在進行式」，而且速度比想像中快很多，若忽略肌少問題，嚴重還可能帶來未來失能威脅。無齡診所醫師王姿允提醒，肌少症不是只有肌肉變少，還可能影響肌力、行動力，20-40歲族群若不調整飲食、作息、亂減肥，恐提早面臨活得久卻走不遠、提不動、易受傷的健康風險。

看起來瘦其實不健康？

王姿允於臉書專頁「無齡診所」發文指出，現在越來越多人的身體狀況是：BMI偏低，體脂卻偏高，肌肉量明顯不足，也就是所謂的「外瘦內虛」。尤其部分30左右的年輕族群，肌肉質量指數（SMI）甚至已經落在高齡者肌少症的診斷範圍，這真的不是小事。

「肌少症」是什麼？

王姿允進一步說明，肌少症不是只有肌肉變少，而是包含肌肉量不足；肌力下降，如提重物、爬樓梯變得吃力；行動力變差，如走得慢、容易累。重點是，目前使用的診斷標準本來是為65歲以上長者所設計，若本身為20-40歲族群，卻已快要碰到這條線，代表身體老化速度過快。

肌肉量其實一直在倒數

王姿允接著說，很多人不知道，40歲後，肌肉量平均每10年減少約8%；70歲後，流失速度更快，每10年約15%。也就是說，如果年輕時肌肉量就不足，在完全不調整生活型態的情況下，可能還沒到50歲，身體狀態就如同65歲以上的長者。

4大原因加速肌少症找上門

為什麼肌少症會提早找上門？王姿允列出最常見的4個原因：

1.吃得多，但吃得不對，飲食高糖、高油、高鈉，卻低蛋白、低纖維。

2.食物太精緻，看起來很好吃，實際上營養密度卻很低。

3.熬夜變成日常，該修復身體的時間都在滑手機、追劇。

4.亂減肥，不吃、不補瘦的是肌肉，不是脂肪。

同時王姿允提醒，目前雖無藥物治療肌少症，只要掌握吃對營養、睡好作息、維持日常活動與肌力刺激3件事，肌肉還是可以慢慢養回來。

王姿允強調，未來的健康，不是老了再來煩惱，比起變瘦，更需要的是變得有力氣！如果年輕時不注意肌少問題，20年後，就可能會變成活得久，但走不遠、提不動、容易受傷的一代。

