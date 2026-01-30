自由電子報
健康 > 杏林動態

部桃腦中風取栓破百例、引進AI影像系統 提供客製化服務

2026/01/30 11:54

部立桃園醫院自2021年成立腦中風機械取栓團隊，至今已經完成百例個案。（部桃提供）

部立桃園醫院自2021年成立腦中風機械取栓團隊，至今已經完成百例個案。（部桃提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕美國「新英格蘭醫學雜誌」證實急性腦中風大血管阻塞可透過機械取栓治療（取栓治療）顯著改善預後，台灣於2018年起將該項治療納入健保給付，部立桃園醫院院自2021年完成首例機械取栓治療以來，今（2026）年1月已完成第100個案例；去年更引進RAPID AI影像人工智慧系統，對發作時間落在8至24小時的中風病人，透過腦灌注影像分析，提供更精準、個人化的即時治療建議，擴大可受益的病人族群。

神經內科醫師江宏基指出，急性腦中風大血管阻塞時，每分鐘約有近兩百萬個腦細胞不可逆死亡，而取栓治療品質仰賴急診、神經內科、神經外科、放射科、重症醫學科及麻醉科的跨團隊密切合作；未來將朝向國際常態標準的24小時、全年無休急性腦中風取栓服務邁進。

神經外科醫師陳捷一也補充，部分病人在急性期後仍可能併發延遲性腦水腫或出血，需密切觀察並及時介入處理，才能降低後續風險。

團隊護理師林家玉分享，自己因父親曾中風卻錯過取栓黃金時間，深刻體會延誤治療對病人與家庭造成的影響，當得知醫院成立取栓團隊時，主動爭取從急重症單位轉任影像醫學部，投入取栓照護工作，團隊自2021年完成部桃第一例取栓後，一步一腳印累積經驗，終於迎來第一百例的重要成果。

醫事放射師劉宇定指出，病人到院後，第一時間完成腦部電腦斷層與腦灌注影像檢查，協助醫師迅速判斷取栓適應症；在取栓過程中，也需擔任手術助手，確保治療流程高效順暢，唯有團隊高度整合，才能為病人爭取每一分、每一秒。

