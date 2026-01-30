自由電子報
健康 > 杏林動態

基隆衛生局邀醫院診所開會分流 慢性病患備藥過春節

2026/01/30 11:38

農曆春節假期長達9天，基隆市衛生局邀集轄區內醫療院所召開共識會議，確保醫療量能。（圖為基隆市衛生局提供）

農曆春節假期長達9天，基隆市衛生局邀集轄區內醫療院所召開共識會議，確保醫療量能。（圖為基隆市衛生局提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕農曆春節連假長達9天，基隆市衛生局今天（30日）表示，為確保急重症患者能獲得即時的醫療服務，已邀集各大醫院、醫師公會、護理師公會及藥師公會等相關代表，召開共識會議，透過數據化管理提升應變效率，確保醫療量能充足。基隆市衛生局長張賢政指出，預計2月9日透過基隆市政府LINE平台、衛生局網站噢臉書等社群媒體等多元管道，提前告知各院所門診時間表。

基隆市衛生局長張賢政說，春節連假預料全國各級醫院急診普遍壅塞，對急重症醫療量能造成巨大衝擊。今年提早應對、超前部署，啟動「春節特別門診」及「傳染病門診」分流機制，希望有效分流輕症患者，確保急診資源能集中用於急重症傷患，全力守護市民的生命安全與就醫品質。

衛生局從2月14日起安排人力，每日監測急診就診人次、病床數等關鍵指標，透過數據化管理來提升整體應變效率。根據通報資料，2月16日（除夕）當天，基隆仍有59家診所提供門診服務，2月17日（初一）至2月19日（初三）也有協調診所開診，衛生福利部部立基隆醫院、長庚醫院和三軍總醫院基隆分院、新昆明醫院，也將開設春節特別門診。

張賢政提醒家中有慢性病患者，記得提前領取足夠的藥物，藥品服用完畢日期落在2月14日至22日，可提前自115年1月31日領藥，確保假期用藥無虞。

2026年農曆春節長達9天，基隆長庚醫院部分門診停診，圖為基隆長庚醫院彙整門診資訊供民眾參考。（圖為基隆長庚醫院提供）

2026年農曆春節長達9天，基隆長庚醫院部分門診停診，圖為基隆長庚醫院彙整門診資訊供民眾參考。（圖為基隆長庚醫院提供）

