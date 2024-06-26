13歲少女腹痛胸悶 竟罹猛爆性心肌炎險喪命

劉小妹的媽媽感謝吳佳穎、彭義欽醫師治療，也分享女兒使用微型心臟幫浦，幫助心臟修復、回復功能。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕13歲劉姓歲少女今年初感冒後1、2週，突然腹痛、胸悶、頭暈、心律不整，送醫轉院時已經休克，發現罹患猛爆性心肌炎，緊急裝置葉克膜救命，出現嚴重副作用肺積水、雙腳發黑，恐會截肢，趕緊換成微型心臟幫浦改善，逐漸恢復心臟功能，也移除幫浦，住院1個月後健康出院。

中國醫藥大學附設醫心臟外科醫師吳佳穎及及兒童心臟科醫師彭義欽指出，心肌炎多半是病毒感染，誘發免疫反應造成，每10萬人中約有4至6例，且集中於青壯年及兒童，其中1%是猛爆性心肌炎，致死率達30%到50%。

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劉小妹到院時已經休克，經10多次電擊後，仍不斷發生心室過速的心律不整，心跳每分鐘160下、血壓收縮壓僅約70mmHg，意識不清，屬於猛爆性心肌炎，性命垂危，若未立即置放葉克膜，隨時可能心跳停止，死亡率極高，在急診時即緊急裝置葉克膜救命。

吳佳穎表示，葉克膜可替代部分心肺功能進行體外循環，且15分鐘就能裝置完成，能立即救命，但嚴重併發症多，可能阻塞血管，造成下肢缺血過久而傷口感染、截肢，或是腸胃道、肺部、腦部出血，以及行動限制等問題，劉小妹在裝上葉克膜隔天出現副作用，嚴重肺積水，雙腳也發黑，恐面臨截肢。

吳佳穎醫師指劉小妹猛爆性心肌炎，移除葉克膜後，使用微型心臟幫浦，幫助心臟，取代心臟功能，幫助心臟修復。（記者蔡淑媛攝）

劉小妹猛爆性心肌炎，移除葉克膜後，使用微型心臟幫浦，肺積水情形大幅改善。（記者蔡淑媛翻攝）

劉小妹後來移除葉克膜，手術裝上目前世界最小體積的微型心臟幫浦，經穿刺由鎖骨下放置到心臟內，管徑僅0.3公分，取代心臟功能，也符合正常的心臟生理作用，以減少副作用，肺積水馬上改善，隔天腳黑也大幅好轉，也拔除氣管內管，1週後心臟功能恢復，移除心臟幫浦，不過吳佳穎指出，微型心臟幫浦副作用少，但須自費，手術時間約要2、3小時，仍無法取代葉克膜緊急救命的時效。

彭義欽提醒，急性心肌炎初期症狀表現可能為發燒、咳嗽或腹瀉，容易與感冒混淆，如果出現心悸、胸悶胸痛、呼吸急促或四肢冰冷無力等更嚴重的症狀應立即就醫。

吳佳穎、彭義欽醫師指微型心臟幫浦，是目前世界最小體積的微型心臟幫浦，經穿刺由鎖骨下放置到心臟內，管徑僅0.3公分，取代心臟功能，也符合正常的心臟生理作用，以減少副作用。（記者蔡淑媛攝）

劉小妹猛爆性心肌炎，準備手術裝置微型心臟幫浦。（記者蔡淑媛翻攝）

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