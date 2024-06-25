健康網》流感、新冠夾擊 芳療師教用精油保護呼吸道

芳療師指出，植物精油在喉嚨的保護上，推薦可以使用「澳洲尤加利精油」，是感冒時很好的小幫手；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠、流感雙病毒夾擊，醫院急診塞爆，防護作戰快點動起來！SPA館長芳療師陳美智推薦善用精油，透過擦、噴或香氛，不僅能舒緩咳嗽、退燒等症狀，還能保護呼吸道，穩定情緒以及有助增強免疫。

澳洲尤加利精油 感冒時小幫手

陳美智指出，病毒通常透過口鼻傳染，如果正確的保護好喉嚨及盡可能的攜帶、使用自己的餐具，就能讓自己不容易被傳染。

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她說，大多數的植物精油，都有著抵抗各種病毒、病菌和預防感染的功效。在喉嚨的保護上，推薦可以使用「澳洲尤加利精油」，是感冒時很好的小幫手，能夠舒緩咳嗽、退燒、激勵身體的免疫力。

可將純精油加入植物油（如橄欖油、葡萄籽油、荷荷芭油...等），稀釋成5～8%後，在外出時，隨時塗抹在喉嚨、後頸和鎖骨上。喉嚨、鎖骨在中醫的經絡裡屬於肺經，能好好地疏通和保護肺葉，是很適合在病毒流行期使用來保護自己的單方精油。

●呼吸道保養精油調製方式：澳洲尤加利精油1滴＋植物油20滴。

芳療師指出，滴幾滴甜馬鬱蘭精油到水氧機中，能平衡情緒，幫助放鬆入睡；圖為情境照。（圖取自freepik）

甜馬鬱蘭 清新空氣、平衡情緒

陳美智提到，情緒是影響免疫力的關鍵，當你內在平靜、感覺快樂時，自體的免疫力會很強壯，病毒就無法侵犯你的身體。她推薦讓心情平穩的精油是「甜馬鬱蘭」。此香氣帶著典雅微甜的幸福感。聞到味道，就像是走在一場剛剛下過雨的樹林，陽光露臉，整個空間裡瀰漫的清新氣味。

她說，甜馬鬱蘭也是有名的平衡用油，能把你身體累積的情緒、負能量一掃而空。還能幫助你放鬆入睡。所以當需要情緒平衡時，就可以試試。可以在任何需要的時候，滴幾滴甜馬鬱蘭精油到水氧機中，或者滴1滴精油在手上嗅聞；這是能帶給你穩定的香氣。

酒精噴霧+精油 防護力加倍

除了上述方法，陳美智也提醒要勤洗手、噴酒精，讓病毒無法從嘴巴進入身體。她表示，如果家裡有適合的「茶樹」、「綠花白千層」、「檸檬」這些精油，也可以加入2-4滴在你的酒精噴霧中，讓防護力雙重加倍，還能將香氣停留在手上。

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