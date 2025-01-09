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健康 > 杏林動態

嘉義長庚斥資億元 打造全齡無障礙中央公園

2025/01/09 14:25

瞭望台可欣賞風景。（記者林宜樟攝）

瞭望台可欣賞風景。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義長庚醫院斥資1億202萬餘元，委託嘉義縣政府規劃設計，在朴子市醫療專用區新建全齡無障礙中央公園，前（2023）年二月動工，去（2024）年十一月底完工，目前已開放民眾使用，內有公園的溜滑梯和步道等設施，適合親子遊樂，縣長翁章梁今天前往勘查，表示未來將會充實更多設備，讓環境更舒適。

中央公園占地約3公頃，鄰近故宮南院及嘉義長庚醫院，嘉義長庚醫院委縣府建設處規劃設計，結合生活、生態及生命「三生效益」，打造多元且療癒的社區公園，提升景觀品質及環境機能，進行景觀土丘、鋪面工程、設施工程、景觀水池、綠地活動區、園區燈照明設備及植栽綠美化等工程。

翁章梁今（9）天與嘉義長庚醫院院長楊仁宗等前往會勘。翁章梁表示，嘉義長庚醫院是縣內重要的醫院，中央公園位於醫院後方，工程種植許多植物，可讓病患、家屬前來休息欣賞，放鬆身心；因附近人口尚未聚集，工程先進行完整架構、培養植栽，讓樹木生長，環境變得更舒適，未來還會充實更多設備，讓親子有更多可遊玩的場所。

縣府建設處表示，中央公園位於長庚醫院後方，園內的兒童遊戲區有溜滑梯、跳樁和沙坑；景觀水池可提供雨水回收及儲水的功能；周圍有無障礙的弧形步道，全長約2公里；土丘觀景台可以遠瞰故宮南院及整片公園綠地，適合院區及臨近住戶休息放鬆。

中央公園的沙坑適合小孩遊玩。（記者林宜樟攝）

中央公園的沙坑適合小孩遊玩。（記者林宜樟攝）

中央公園的溜滑梯。（記者林宜樟攝）

中央公園的溜滑梯。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁到中央公園會勘。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁到中央公園會勘。（記者林宜樟攝）

公園內的跳樁。（記者林宜樟攝）

公園內的跳樁。（記者林宜樟攝）

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