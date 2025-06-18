19年新高！ 今年瘧疾11例境外移入

▲疾管署呼籲民眾要注意防蚊叮咬；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增3例瘧疾境外移入病例均來自非洲。（記者林惠琴攝）

去非洲旅遊要注意！上週新增3例境外移入瘧疾，均由非洲返國後發病確診惡性瘧併發重症，其中2人為同行者，是6年來首起瘧疾境外移入群聚，疾管署提醒今年瘧疾累計11例境外移入，為近19年同期新高。

上週新增3例 均由非洲返國

疾管署防疫醫師林詠青表示，同行的北部40多歲男性、50多歲男性，曾到肯亞自助旅遊，未購買瘧疾預防藥物，回國後全身不適、肌肉痠痛、間歇性發燒、畏寒但未就醫，再因嗜睡、食慾不佳求診住院，發現血小板偏低、肝功能異常，檢驗確診惡性瘧，其中40多歲男性體內瘧原蟲多，一度住加護病房，現已轉至一般病房。

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另有1名北部40多歲男性赴西非貝南共和國出差返台後，出現發燒、肌肉痠痛、畏寒，兩度至診所就醫用藥改善，但再因發燒至急診，醫師建議住院卻遭拒絕，後續又發燒、腹瀉、嘔吐至急診，檢驗確診惡性瘧，血小板偏低、肝功能異常且昏迷中，收治於加護病房，腎功能也異常須洗腎。該男行前有取得瘧疾預防藥物，但意識未恢復，無法確認是否按時用藥。

醫︰出遊接種疫苗 定期用藥

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，今年11例瘧疾境外移入，感染地分別為肯亞3例、獅子山及索羅門群島各2例，坦尚尼亞、馬達加斯加、貝南及中非多國各1例，其中10例惡性瘧，1例間日瘧。

林詠青說明，瘧疾重症多發生於感染惡性瘧原蟲，死亡率可達10%，建議民眾出發前4至6週前往旅遊醫學門診接受評估與諮詢，接種疫苗及領取瘧疾預防藥物。更重要的是，須依指示於出發前、旅途中與返國後準時用藥，通常回國後短則1週、長則1個月仍要持續用藥，才能維持足夠保護力，不要以為沒有被蚊子叮咬或離開疫區就沒有風險。

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