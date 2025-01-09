曾赴台灣本島醫院探病 金門匡列1名麻疹病例接觸者

衛福部疾管署提醒，一般民眾近期若計劃前往麻疹流行地區，可至旅遊醫學門診諮詢評估接種疫苗。（疾管署提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局表示，昨（8）日接獲衛生福利部疾病管制署疾病管制署轉介1位國內麻疹病例接觸者，該案因至台灣本島醫院探病而被匡列，目前該接觸者健康狀況良好，將監測至1月17日。衛生局呼籲鄉親提高警覺，如有疑似症狀應儘速就醫。

縣衛生局指出，近日國內出現多起麻疹個案，麻疹潛伏期為18天，所以被匡列為接觸者應自主健康管理18天，期間每天早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀。且務必記得，一旦被匡列，不可自行就醫，也應避免出入公共場所，盡量佩戴口罩。

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衛生局指出，麻疹屬高傳染性疾病，感染者出疹前、後4天都具傳染力，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。初期症狀與感冒很像，包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，在症狀3到4天後會出現紅疹，紅疹通常先出現於耳後，再擴散至整個臉面，然後慢慢向下移至軀幹和四肢。

由於麻疹潛伏期長達18天，經衛生局疫調後公布感染者公共場域足跡，若民眾有發生足跡重疊的情形，應自接觸日起自主健康監測18天，期間每天早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史，後續如有疑似症狀應主動與衛生局聯繫並安排就醫，以降低病毒傳播風險。

衛生局表示，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，幼兒出生滿12個月及滿5歲至入小學前應依照幼兒預防接種手冊進行公費麻疹、德國麻疹及腮腺炎（MMR）疫苗接種，且應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行國家。一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計畫前往麻疹流行地區，出國前2至4週可先至旅遊醫學門診諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗。

金門縣提供自費MMR疫苗有衛生福利部金門醫院、禾心診所、三大診所。衛生局指出，台灣地區及越南、印度等國家有麻疹疫情，民眾至相關地區應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩。

根據疾病管制署統計，2024年至今，全國累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。金門縣上次出現麻疹病例是在2016年，該例是由境外移入。

金門縣衛生局表示，國內麻疹病例持續增加，呼籲鄉親提高警覺，如有疑似症狀應儘速就醫。（金門縣衛生局提供）

金門縣衛生局表示，國內麻疹病例持續增加，呼籲鄉親提高警覺，如有疑似症狀應儘速就醫。（金門縣衛生局提供）

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