健康網》游泳會被傳染菜花？ 醫教3招自我保護

醫師表示，菜花主要透過直接接觸皮膚表面感染，因此與其他人共同使用游泳池或公共淋浴設施，罹患菜花的風險較低；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，許多人喜歡游泳消暑，但網傳「游泳可能被傳染菜花」，讓許多人不敢去公共游泳池；對此，好幸福泌尿科診所院長戴槐青強調，菜花主要透過直接接觸皮膚表面感染，游泳罹患菜花風險較低，但若是坐在泳池旁的地板上等其他行為，才較會被傳染。因此建議做好3件事預防，包括：避免直接接觸感染者的皮膚、保持皮膚清潔和乾燥，以及避免裸露的皮膚接觸公共表面。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文分享，菜花是一種由病毒引起的皮膚病變，是相當常見的性傳染病，症狀通常出現在手腳，主要透過直接接觸皮膚表面感染。因此與其他人共同使用游泳池或公共淋浴設施，罹患菜花的風險較低。

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雖然游泳不會直接導致菜花，應採取預防措施以保護健康。戴槐青建議，照著以下3方法做，才能常保健康。總而言之，游泳本身並不會直接被傳染菜花，但跟游泳相關的行為，像是坐在泳池旁的地板上，才可能會被傳染。

●避免直接接觸感染者的皮膚：不要跟其他人分享毛巾、游泳裝備或其他個人用品，以免被帶原者，甚至患者傳染。

●保持皮膚清潔和乾燥：游泳後，記得及時淋浴，並使用乾淨的毛巾擦乾身體，避免長時間濕潤的環境，成為病毒的溫床。

●避免裸露的皮膚接觸公共表面：在公共場所，特別是潮濕的地方，應盡量避免裸露皮膚，接觸可能感染病毒的表面。

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