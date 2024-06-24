傳男子遭「食腦蟲」入侵不治 高市衛局澄清：阿米巴性痢疾

傳高雄長庚醫院去年有男子因因「食腦蟲」不治身亡，高市衛生局澄清男子是感染「阿米巴性痢疾」。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕昨（23）日有媒體報導，1名69歲男子因頭痛前往高雄長庚醫院就診，醫師檢查發現有瀰漫性腦病變，開腦採檢認為男子腦部遭俗稱「食腦蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」入侵造成腦炎不治身亡；高雄市衛生局今（24）日澄清，患者腹部不適就醫，確診為「阿米巴性痢疾」死亡，而非福氏內格里阿米巴腦膜腦炎。

衛生局指出，經向高雄長庚醫院調閱個案相關資料，查明該名69歲男子原居住於外縣市，去年6月因腹部不適來到高雄依親就醫，因皮膚出現潰爛至高雄長庚就醫，後因出現意識改變及偏癱，收治住院進行腦部病理組織切片結果為「疑似痢疾阿米巴」，去年7月22日由高雄長庚通報「阿米巴性痢疾」，同日經疾管署研判確診，個案已於7月31日死亡，並非媒體所稱之福氏內格里阿米巴腦膜腦炎。

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衛生局強調，依疾管署監測資料顯示，今年截至目前，國內及高雄皆無「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」確定病例。

衛生局提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。此外，注意個人衛生習慣、飲食衛生、手部清潔及家庭廢水之妥善處理，則可防止阿米巴性痢疾感染。

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