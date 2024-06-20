健康網》芒果很甜！ 研究「顛覆想像」：血糖沒飆 血脂也未增

研究發現，吃完芒果後，體重、體脂百分比、血壓、胰島素或血脂水平沒有顯著變化。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕說到夏季，肯定少不了美味芒果降溫消暑！腎臟科醫師江守山表示，芒果雖然很甜，但有項國外研究發現，食用芒果後，血糖顯著降低，且體重、體脂百分比、血壓、胰島素或血脂水平並未增加，「再次顯現人體試驗打敗專家的想當然爾。」

江守山在臉書專頁「江守山醫師」發文分享，該國外研究在交叉設計中，讓27名胖子參與者每天食用100大卡的新鮮芒果或等熱量低脂餅乾，每人持續12週，間隔四週的清除期。研究結果發現，食用芒果後，血糖、C反應蛋白（CRP）和GOT顯著降低，且總抗氧化能力顯著增加。

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江守山進一步提及，該研究也發現，吃芒果後，體重、體脂百分比、血壓、胰島素或血脂水平沒有顯著變化；但食用餅乾卻發現明顯增加體重、胰島素、CRP和甘油三油酯，「再次顯現人體試驗打敗專家的想當然爾。」

水果含豐富膳食纖維 不建議改喝果汁

針對每日水果攝取量，國健署表示，水果富含多種維生素及植化素，且含有豐富膳食纖維，依據我的餐盤建議，每天要攝取2至3個拳頭大的水果，相當於1.5至2碗去籽、去皮的切塊水果。

許多民眾認為「喝果汁」等於「吃水果」；對此，國健署強調，新鮮水果中的膳食纖維可促進腸道蠕動，也能幫助腸道益菌生長，進而調節生理功能。濾掉果渣會讓膳食纖維含量大幅降低，減少營養價值，且增加糖類的吸收速度，恐導致血糖上升，因此建議攝取原態的水果，不建議依賴果汁，且攝取份量也要遵照國健署建議，不僅能獲得完整水果營養，也不易造成身體負擔！

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