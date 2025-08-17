健康網》律師李怡貞急送父急診 醫：血氧不足要使用呼吸器

知名律師李怡貞今（17）日凌晨在臉書發文，父親因身體不適，血氧不足，半夜送父親急診。（圖取自李怡貞臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名律師李怡貞今（17）日凌晨在臉書發文，半夜急送在農舍喘不過氣、盜汗父親急診，血氧原本剩70多，後來回穩到93，目前還在加護病房外等待。根據胸腔科醫師蘇一峰曾於臉書專頁發文分享，血氧89%以下其實就是缺氧的狀態，更嚴重時就要插管使用呼吸器。

李怡貞發文透露，父親昨晚還能和家人一起吃飯聊天，未料3小時後出意外，所幸三姐弟都剛好在家，能合力將父親送至彰化醫院救治，途中還取消了父親自己打電話叫的救護車，目前仍在加護病房外等待。送醫後，李父血氧原本剩70多，後來回穩到93。她表示，醫生說什麼都不過問，直接簽名同意，也相信醫生的判斷直接插管，並說目前還在加護病房外等待。

台灣e院網站指出，一般來說血氧機測得正常人的血氧濃度應該為95%以上，另外，缺氧常見的表現大部分以喘和胸部不適為主，而缺氧常見要考慮是否為心臟、肺臟、呼吸道（鼻腔、口腔、咽喉、氣管）等的問題。

蘇一峰指出，血氧89%以下其實就是缺氧的狀態。如果是急性肺炎導致血氧只有89%以下，要緊急給予氧氣治療，更嚴重時就要插管使用呼吸器，89%大概可以撐半天幾小時，如果一直掉到80%，可能就會心跳停止。血氧還沒有掉到60-70，人常常就直接心跳停止了。

