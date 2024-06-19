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健康網》米酒蒸地瓜可治僵直性脊椎炎？ 食藥署澄清：偏方勿信

2024/06/19 20:32

食藥署指出，網傳「米酒蒸地瓜可治閃到腰及僵直性脊椎炎」為沒有科學證論的偏方，民眾勿相信。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上常出現一些很神奇的秘方，但其實沒有科學論述證實，食藥署在網頁提到，日前出現「米酒蒸地瓜可治閃到腰及僵直性脊椎炎等長期痠痛」，這類訊息沒有根據的偏方，民眾應該小心謹慎，勿輕易相信。

食藥署強調，食品不是藥品，不具有治療疾病的效果，應保持均衡飲食，養成良好生活習慣，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。

食藥署提醒，如出現身體不適，應適時就醫，並遵從醫囑治療，避免因聽信偏方，而延誤就醫及治療時機。

台灣事實查核中心採訪新光醫院營養師李雨珊指出，地瓜糖分高，和酒精都屬於容易導致發炎反應的食物，而閃到腰、僵直性脊椎炎都是發炎症狀，應該要避免食用促進發炎食物，否則可能導致情況惡化。

嘉義長庚醫院風濕科主治醫師林靖麒表示，閃到腰與僵直性脊椎炎成因完全不同。閃到腰是因為施力方向錯誤，導致肌肉扭傷，即便不吃藥，只休息也會痊癒；但僵直性脊椎炎無法靠飲食治癒，臨床上會用消炎止痛藥、免疫調節劑來處置，嚴重時會使用生物製劑。

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