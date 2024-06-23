健康網》防止黃斑部病變 營養師「這道」家常菜吃滿葉黃素

營養師表示，台灣超級常見的地瓜葉，葉黃素含量不輸其他蔬菜，而且吃蔬菜的同時，還能吃到維生素C、膳食纖維、植化素等營養素。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕葉黃素有益眼睛健康，幫助預防黃斑部病變，而深綠色蔬菜更是葉黃素的優質來源之一。營養師吳佳穎於臉書粉專「營養師 拉拉-吳佳穎」發文指出，台灣超級常見的地瓜葉，葉黃素含量不輸其他蔬菜，而且吃蔬菜的同時，還能吃到維生素C、膳食纖維、植化素等營養素。她也分享地瓜葉料理食譜，簡單4步驟就能端出美味佳餚。

4步驟美味上桌

食材：先準備好地瓜葉200g、大辣椒1根、蒜末4、5瓣、橄欖油1大匙、鹽巴。接著依照下列步驟即完成。

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1️、地瓜葉洗淨，把粗梗拔掉去除，蒜頭切末，辣椒切小段。

2、鍋裡加一大匙油，爆香蒜頭。

3、下地瓜葉，並加入適量水，蓋上鍋蓋。

4、待全部地瓜葉都軟化後，下辣椒、鹽巴調味，翻炒均勻即可盛盤。

葉黃素比一比 每天6毫克eye健康

吳佳穎指出，臨床研究發現，每天6毫克葉黃素能有效預防黃斑部病變發生；衛福部也提醒，若是葉黃素補充品，每天不應超過30毫克。另她分享每100公克的蔬菜葉黃素+玉米黃素含量（毫克）如下：

●羽衣甘藍，煮熟：18毫克。

●地瓜葉：14.7毫克。

●菠菜：12.2毫克。

●綠色豌豆（煮）：2.5毫克。

●萵苣：2.3毫克。

吳佳穎表示，地瓜葉葉黃素含量不輸其他蔬菜，每100公克就可以吃到14.7毫克的葉黃素。而羽衣甘藍雖然葉黃素更高，但相對來說較少人食用。

她也提醒，顧眼睛不能只補充葉黃素，還要避免長時間紫外線曝曬、每20分鐘離開螢幕，讓眼睛休息一下、不要抽菸、多吃各色蔬果，每天至少要吃到綠色蔬菜1份以上、定期作眼科檢查。

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