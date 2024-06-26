「呷媽媽味」社區共餐、樂齡共演 八里教養院為腦麻生「圓演員夢」

重度障礙院生阿德（中）開心「圓夢」，與志工們一起演出行動劇。（新北市社會局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立八里愛心教養院「生命之美」巡迴列車活動，25日「開進」土城平和社區，10位院生與平和社區發展協會志工大哥大姊們共學、共餐，並一起演出「跟蹤騷擾及家庭暴力防治」性平行動劇，教養院長謝鑫敏表示，在社區志工們熱情陪伴下，來院生們整天都很開心，直說「好好吃、好幸福」，院生阿德想起總是擔心自己肚子餓的阿嬤，和總是帶著他到公園遊玩的阿公，想要打電話跟他們道謝。

平和社區發展協會榮譽理事長林錦松說，這次與院生「阿孫們」樂齡共餐，志工們從前一天就開始張羅美食、準備各道魚肉蔬菜，看見「阿孫們」能吃得開心、笑得開心，志工們都感到很滿足和欣慰。

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平和社區發展協會多年來關心弱勢，與八里愛心教養院院生感情深厚，自2009年以來，會員們每月到教養院關懷院生、協助餵食、舉辦團康活動及義剪服務，此次活動，協會志工除了準備「有媽媽味道」的豐盛美食，也用心安排協會的「花生好事」性平行動劇團表演，劇團對宣導性平工作不遺餘力，這回帶著院生共同演出「跟蹤騷擾法」、「家庭暴力防治」及「性別平等」3部性平行動劇。

謝鑫敏說，24歲的阿德是重度腦性麻痺身障生，自幼就喜歡演戲，院方安排他參與行動劇的演出，想一圓阿德的「演員夢」，在演出前，院內也安排暴力零容忍以及跟蹤騷擾防治相關課程，讓院生能對性平觀念有基本的認識，了解暴力行為是不對的，阿德現在也會積極擔任「防範暴力小天使」，向其他院生宣導一起杜絕身邊的暴力行為。

八里教養院院生與土城平和社區志工演出性別平等行動劇。（新北市社會局提供）

重度障礙院生阿傑開心吃著志工們精心準備的美味餐食。（新北市社局提供）

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