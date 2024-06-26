健康網》貧血又頭暈一驗大腸長瘜肉 醫列7疾病害缺鐵

醫師表示，如果是突發性的缺鐵性貧血，可能就要注意是腸胃疾病引起的慢性血液流失問題；情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕已經退休的王先生，最近莫名貧血、頭暈卻查不出原因，就醫進行內視鏡檢查，發現有胃潰瘍，在腸道內更發現數顆大腸瘜肉，所幸病理報告顯示只是腺瘤，進行內視鏡手術切除，阻止演變成大腸癌的可能。醫師鄭泓志提醒，如果是突發性的缺鐵性貧血，可能是腸胃疾病引起的慢性血液流失，應留意是否有瘜肉、痔瘡、乳糜瀉、胃炎、潰瘍、大腸癌、胃癌，7大可能引起缺鐵性貧血的腸胃疾病。

桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，根據美國胃腸病學會（AGA）在2020年針對缺鐵性貧血（IDA）進行胃腸道評估的臨床指南中建議，對於沒有明顯失血來源的缺鐵性貧血患者，需進行詳細的胃腸道評估。

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他表示，許多人可能會認為貧血並不是什麼嚴重的問題，但如果是突發性的缺鐵性貧血，可能就要注意是腸胃疾病引起的慢性血液流失問題，以下是7大可能引發缺鐵性貧血的腸胃疾病。

●瘜肉：大腸和小腸瘜肉可能導致慢性出血，引發缺鐵性貧血。

●痔瘡：痔瘡可能導致慢性或間歇性出血，而這種出血可能導致鐵質損失，進一步引起缺鐵性貧血。

●乳糜瀉：患有這種病的人攝入含麩質的食物後，小腸黏膜會發生損傷，可能會影響鐵質等的吸收，因此長期下來可能會演變成缺鐵性貧血。

●胃炎：特別是與幽門螺旋桿菌（H. pylori） 感染的萎縮性胃炎，會破壞胃壁細胞，導致胃酸分泌不足或缺乏，可能會影響口服鐵劑的吸收，進而導致缺鐵性貧血。

●潰瘍：無論是胃潰瘍還是十二指腸潰瘍，都可能引起慢性出血，這是缺鐵性貧血的常見原因之一。這種出血如果不加以控制，可能會導致病人體內鐵質的明顯流失。

●大腸癌：大腸癌可能導致慢性出血，這是引發缺鐵性貧血的常見原因，尤其是其他引起缺鐵的因子不存在時。在更年期後婦女和一般男性的缺鐵性貧血患者中，有8.9%是大腸癌導致。

●胃癌：胃癌會使胃黏膜損傷並引起慢性出血，而胃癌相關的病變可也會影響鐵質的吸收和利用。在更年期後婦女和一般男性的缺鐵性貧血患者中，有2%是胃癌等上消化道腫瘤導致。

全面檢查 「腸」保健康

鄭泓志提到，根據美國胃腸病學會（AGA）針對缺鐵性貧血檢測，建議使用鐵蛋白45ng/mL的臨界值，而非傳統的15ng/mL，並且特別提醒，若是慢性腎病或有慢性發炎問題的患者，還要配合C反應蛋白、運鐵蛋白飽和度或可溶性運鐵蛋白飽和度等其他檢查，更精確診斷缺鐵性貧血。

●上下消化道內視鏡檢查：對於患有缺鐵性貧血者，推薦進行胃鏡和大腸鏡檢查，排除如腫瘤、瘜肉、潰瘍、發炎等腸胃的嚴重病變，可以幫助患者更早發現問題，提高治療效果。

●幽門螺旋桿菌檢測：如果內視鏡檢查未發現明顯問題，可以進行幽門螺旋桿菌呼氣試驗或糞便抗原檢測，如果檢測結果呈陽性，建議進行治療，這有助於改善缺鐵性平寫並減少胃潰瘍的風險。

●血清學檢測：對於可能是乳糜瀉的患者，會先進行血清學檢測。如果結果呈陽性，則可能需要進一步進行小腸活體組織檢查來診斷。

鄭泓志總結，對於缺鐵性貧血患者來說，能進行全面的胃腸道檢查非常重要。這不僅可以找出導致營養不良的根源，也能夠及早發現並治療潛在的胃腸疾病，進而改善病患的生活品質和預後。如果發現自身或親友有相關症狀，請盡快就醫，並依照醫療指引進行檢查和治療。

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