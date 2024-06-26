類流感燒起來！ 新冠確診急升 彰化衛生局提醒2關鍵

最近新冠疫情升溫，彰化縣衛生局建議民眾，有感冒症狀應快篩，高風險族群應盡快接種新冠疫苗，目前疫苗莫德納XBB、Novavax XBB疫苗供應充足，適合不同年齡層。（彰化縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕最近從醫療院所通報類流感個案數燒起來，新冠肺炎（COVID-19）的確診個案激增，疫情有死灰復燃趨勢。彰化縣衛生局長葉彥伯建議出現感冒症狀應快篩，高風險族群應及早接種疫苗，提升保護力。

近月，全台確診者人數增加，趨勢上揚，近一週來，彰化縣類流感就診人次佔率，微幅上升2％到4％。不少人一開始原本只有流鼻水、鼻塞等一般感冒症狀，緊接喉嚨不舒服伴隨咳嗽，經就診，快篩結果竟然呈現2條線確診。

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葉彥伯說，這波類流感通報，有流感也有新冠甚至流感與新冠合併感染，症狀又有相似之處，有無中鏢還是以快篩準確，建議出現感冒症狀最好做快篩確認。

目前新冠疫苗還很多，且能隨到隨打，民眾可上「彰化疫苗接種預約e點通」預約，或是直接前往合約醫療院所都有供應疫苗。疫苗廠牌也有莫德納XBB（滿6個月以上）、Novavax XBB（滿12歲以上），新的XBB疫苗對目前的流行病毒株都具有保護力。

衛生局建議民眾，在疫情捲土重來之際，儘速接種新冠XBB疫苗，可及時獲得保護力。民眾可選擇任1種廠牌疫苗接種1劑即可。如果已經確診感染，應等候至少3個月後再考慮接種疫苗。

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