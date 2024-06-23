健康網》它能幫助鈣吸收！ 醫激推4食物養出績優「骨」

醫師指出，酪梨中的維生素K能幫助人體吸收鈣質，促進骨骼礦化。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要行動自如，關節不卡卡，就要有身好骨頭！板橋原力診所復健科醫師王竣平在粉絲專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文整理4大護骨頭的夏日食物，包括：酪梨、番茄、杏仁，以及桃子。其中酪梨富含維生素K，能幫助人體吸收鈣質，促進骨骼礦化。

●酪梨：酪梨是1種營養豐富的水果，富含健康脂肪、維生素K、葉酸和鉀等成分，其中維生素K對骨骼健康至關重要，能幫助人體吸收鈣質，促進骨骼礦化。

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●番茄：夏季也是番茄的產季，其富含維生素K和鉀，前者有助於鈣吸收和骨質密度維持；後者則能防止鈣流失，從而保護骨骼。

●杏仁：台灣未產杏仁，但也算是夏天食物。杏仁是1種營養豐富的堅果，富含鈣、鎂、磷和維生素E，像是鈣和鎂有助於維持骨骼強度和密度；磷是骨骼結構的重要組成部分；而維生素E則具有抗氧化作用，可保護骨骼，免受氧化損傷。

●桃子：桃子除了對肌肉很好，對骨骼也很好，富含維生素C和鉀，其中維生素C有助於膠原蛋白的合成，而膠原蛋白是骨骼和關節的重要成分；鉀則有助於中和體內的酸性物質，防止鈣流失，從而保護骨骼。此外，桃子中的抗氧化劑，能幫助減少骨骼的氧化損傷，保持骨骼健康和強壯。

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