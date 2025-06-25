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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒疫情北升南降 7年首見伊科肢體無力重症

2025/06/25 05:30

▲勤洗手有助於防範腸病毒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲勤洗手有助於防範腸病毒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

腸病毒上週就診達6772人次，較前一週增加10.7%，連續3週上升，並新增1例重症，為中部4歲女童，是國內7年來首見伊科病毒11型併發急性無力肢體麻痺。疾管署副署長羅一鈞表示，目前腸病毒疫情「北升南降」，7縣市升溫中，預期接下來北部可能出現重症個案。

疾管署防疫醫師林詠青指出，新增重症女童無先天性疾病，5月下旬出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發燒，到診所、醫院門診拿藥返家，6月下旬走路緩慢、雙腳疼痛到門診後改善，不料3天後因背痛、無法蹲下赴急診住院，檢查發現手腳神經傳導異常、疑似脊髓炎，轉入加護病房，診斷為伊科病毒11型併發急性無力肢體麻痺，昨日出院後將持續復健，家人與幼兒園同學均無疑似症狀。

羅一鈞說明，此個案是繼2018年北部4歲女童後，7年來首見伊科病毒11型併發急性無力肢體麻痺，屬於伊科病毒少見併發症，相對較常見於腸病毒D68型。不過，伊科病毒流行年可能會有零星案例，提醒孩子若有手腳無力或疼痛、背痛等侵犯脊髓疑似症狀，家長要注意。

▲疾管署副署長羅一鈞表示，目前整體腸病毒疫情呈現「北升南降」趨勢，預期接下來北部可能出現重症個案。（記者林惠琴攝）

▲疾管署副署長羅一鈞表示，目前整體腸病毒疫情呈現「北升南降」趨勢，預期接下來北部可能出現重症個案。（記者林惠琴攝）

北部氣溫升 恐爆重症個案

羅一鈞也提到，腸病毒疫情「北升南降」，台北區包含北北基宜就診人次較前一週上升23.1%，北區桃竹苗也上升14.2%，中區與南區持平或略升，東區持平，研判與北部氣溫近期才升高，使腸病毒活躍度提高有關。腸病毒重症前幾週主要發生在南部，接下來北部可能出現個案，預期暑假期間持續升溫，幼托機構、暑期班、夏令營要加強幼童洗手與環境清潔消毒。

疾管署統計，今年累計8例腸病毒重症，為近6年同期最高，其中5例死亡。

新冠疫情下降，但上週就診仍有64176人次，並新增117重症，其中北部1歲女童併發哮吼重症入住加護病房，所幸經治療已緩解，轉到一般病房，而新增39例死亡為今年單週新高，民眾仍不可輕忽重症風險。

新冠降溫 屈公病新增2例

另外，新增2例屈公病境外移入為本國籍30多歲男性及外國籍30多歲女性，感染地均為印尼，今年累計13例屈公病均為境外移入，是近18年同期最高，前往流行地區要注意防蚊。

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