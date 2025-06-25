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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

壯年男腦中風跌下樓梯 黃金時間救治恢復正常

2025/06/25 11:03

康靜維醫師表示，腦中風經動脈取栓手術是利用導管進入腦部血管直接取出血栓。（大千綜合醫院提供）

康靜維醫師表示，腦中風經動脈取栓手術是利用導管進入腦部血管直接取出血栓。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕37歲朱姓男子被家屬發現從樓梯跌下，送醫後發現有眼歪嘴斜及左側肢體無力症狀，經電腦斷層檢查，診斷為急性右側中大腦動脈栓塞。62歲李姓男子被發現倒在路邊，送醫出現無法表達、右側肢體無力，且眼睛目視向右偏，經電腦斷層診斷為急性基底動脈及左側後大腦動脈栓塞。2人經緊急接受靜脈注射血栓溶解劑，並進行「腦中風經動脈取栓手術」清除血栓後，皆復原良好，已能恢復正常生活。

苗栗市大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維表示，腦中風可分為缺血型（約佔75%）及出血型兩種。對於缺血型中風，在排除出血的前提下，症狀發作後4.5小時內可接受靜脈注射血栓溶解劑治療；同時，神經內外科或神經放射科醫師可評估是否適合進行「腦中風經動脈取栓手術」，亦即利用導管進入腦部血管直接取出血栓。根據研究顯示，經評估適合進行腦部取栓術的病人，預後狀況普遍優於保守治療者。

大千綜合醫院表示，此次2病人能恢復良好的共同特點是即時發現中風症狀並送醫，且醫療團隊快速啟動腦中風處置流程，透過靜脈注射血栓溶解劑及「腦中風經動脈取栓手術」迅速打通阻塞血管。腦中風經動脈取栓手術已於2015年納入歐美及先進國家的治療指引；目前健保給付可適用於發作24小時內的病人，但仍需由專業醫師綜合評估中風區域、臨床神經學及影像學結果。

院方表示，目前大千綜合醫院由健保署評定為「腦中風經動脈取栓手術」桃竹苗區域聯防主責醫院，由神經放射科康靜維醫師及神經外科曾威傑醫師共同合作，能24小時提供腦中風病人獲得及時且完善的治療。今（2025）年截至5月，大千已完成8例取栓手術，其中也包含由他院轉入之病人，目前皆逐步恢復中。

康靜維強調，治療缺血性腦中風就是與時間賽跑，血管阻塞後腦細胞就會不斷死亡。因此，熟記中風識別口訣「FAST」非常重要，包含：

●F （Face）：臉部表情不對稱或嘴角歪斜。

●A （Arm）：單側手腳無力或無法舉起。

●S （Speech）：口齒不清或無法表達。

●T （Time）：發現任一症狀立即記錄時間，撥打119送醫。

民眾切勿抱持「休息一下就會好」的僥倖心態，應立即就醫避免浪費寶貴治療時間。

腦中風是全球人口死亡與失能的主要原因之一，位居國人十大死因第四位。雖然現今醫療技術進步，可快速處理血栓問題，但也並非每位病人都能完全恢復。如果病人年紀過大、腦部壞死區域過大或重要功能區受損，即使成功打通血管，症狀改善機會仍然有限。一旦發生中風造成失能，不僅需要專人照護，更可能同時失去兩個勞動人口，對家庭經濟造成嚴重影響。

康靜維提醒，民眾應提高對中風症狀的警覺性，才能在黃金治療時間內接受最適宜的治療方式，降低腦中風帶來的傷害。

62歲病人發現左側後大腦動脈阻塞（紅色箭頭處），經治療後遠端血管順利恢復血流（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

62歲病人發現左側後大腦動脈阻塞（紅色箭頭處），經治療後遠端血管順利恢復血流（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

37歲病人發現右側中大腦動脈阻塞（紅色箭頭處），經治療後遠端血管順利恢復血流（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

37歲病人發現右側中大腦動脈阻塞（紅色箭頭處），經治療後遠端血管順利恢復血流（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

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