肝基會31週年 許金川憶「好心肝疫苗」風波：還好不像柯P一去不回

肝病防治學術基金會今（16日）舉辦31週年慶。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕肝病防治學術基金會（肝基會）董事長許金川，今（16日）在基金會31週年慶上談及「好心肝疫苗事件」，他回憶自己曾被調查局約談時，語帶玩笑表示「就是柯P去過的地方，還好我不像他一樣去了就回不來！」他坦言，疫苗事件確實讓基金會承受巨大爭議，也讓許多同仁受委屈，但同時也看見台灣社會「點點有愛」，讓基金會更堅定要繼續守護國人健康。

許金川強調，基金會從「保肝、消滅肝病」的初心出發，逐步拓展至全方位健康照護，秉持「把病人當家人」精神。他提到，4年前曾在企業捐助下，投入8千萬元替台大3300多名教職員免費健檢，揪出27名癌症患者，成功挽救生命，證明社會資源能補足政府與企業不足。

請繼續往下閱讀...

許金川也回顧疫情期間的「好心肝疫苗事件」，當時全台疫苗極度短缺，政府規劃優先施打對象，但好心肝診所卻替志工接種，其中還包括藝人、名人，引發外界批評私打疫苗。許金川直言，疫苗並非私下取得，而是衛生局合法撥發，且施打對象是長期服務的基金會志工，「只是沒在政府登記系統裡」，才被外界認為不合規，最終最高行政法院已判決基金會勝訴，證明清白，歷程雖艱辛，但也讓基金會更堅定繼續守護國人健康。

台灣過去曾是「每5個成人就有1人是B肝帶原者」的高盛行區，1986年在教授宋瑞樓推動下，新生兒全面接種B肝疫苗，讓年輕世代帶原率已從約15%降至1%以下，但40歲以上的「舊台灣人」仍需特別關注，肝基會今天舉行31週年慶，以「解救舊台灣人」為號召，宣布串聯全台推動全民腹部超音波檢查，呼籲40歲以上民眾及B、C型肝炎帶原者定期檢查，把握早期發現與治療機會。

肝基會總執行長楊培銘指出，雖然肝癌已降至十大癌症死因第二名，但每年仍有逾7000人因此喪命。國健署自8月1日起擴大公費B、C肝篩檢對象，從原本的45至79歲，下修至1986年以前出生者，也就是年滿39歲即可接受終身一次免費B、C肝篩檢，預估新增200萬人受惠。「主動篩檢、積極追蹤、及早治療」是預防肝癌的三部曲，如今有B肝藥物、C肝新藥及健保給付標靶、免疫療法，存活率已大幅改善。

衛福部長邱泰源表示，台灣慢性肝病與肝硬化已降至第12名，顯示公共衛生成果。當年推動健保投入肝炎治療，如今C肝清除率已提前達到世衛組織標準，衛福部將於10月底申請國際認證，由陳建仁院士擔任召集人，他也強調，下一步不只要徹底清除C肝，更要全力消滅B肝，讓台灣真正擺脫「國病」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法