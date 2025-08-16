健康網》喉嚨卡卡查不出病因？ 醫揭5大原因一次看

你是不是也曾有喉嚨卡卡的異物感，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，這樣的症狀原因多元，從胃食道逆流到情緒壓力等都有可能；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也曾有喉嚨卡卡的異物感，但吞嚥一切正常，經過醫師檢查也找不到明確病因。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，這樣的症狀在醫學上叫做異物感症候群，造成的原因很多，從胃食道逆流、咽喉肌肉緊張、過敏發炎，到情緒壓力，甚至罕見的結構性異常，都可能是「幕後黑手」。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文分享，根據報告，大約有22–45%的人一輩子至少感受一次這樣的症狀。同時，研究認為，這種症狀出現的原因許多，至今仍沒有單一答案，他歸納以下幾項最常被提及的原因：

1.胃食道逆流（GERD）或喉嚨反流（LPR）：胃酸逆流到喉嚨，刺激黏膜，引發異物感。研究指出23–68%的喉嚨卡卡患者有 GERD的表現。

2.咽喉部肌肉緊張／上食道括約肌異常：部分患者上食道括約肌（UES）壓力偏高，有人用肉毒桿菌針注射緩解後喉嚨卡卡症狀改善。

3.咽部發炎或過敏：像是咽喉炎、鼻滴倒流、慢性鼻竇炎，都可能提高當地神經敏感度，產生異物感。

4.心理壓力或情緒波動：96%的喉嚨卡卡患者表示，症狀會在壓力大或情緒激動時加劇。

5.其他罕見結構性原因：包含舌根龐大、反轉會厭、頸椎骨刺、甲狀腺疾病，甚至罕見腫瘤等都可能引起喉嚨卡卡。

黃軒表示，一般來說，「喉嚨有異物」這種症狀，醫師會先問你有沒有以下紅旗症狀：吞嚥疼痛、體重下降、聲音沙啞、持續喉嚨痛或腫塊感。如果這類症狀沒出現，通常是良性。詳細病史與咽喉鏡觀察是第一步，避免常搞錯的影像檢查：像吞鈣劑，對排除癌症幫助有限，不建議當作篩檢工具。若症狀反覆或不改善，可能進一步做胃鏡、食道動力等測試。

黃軒建議，可以在平時溫柔對待喉嚨，學習放鬆咽喉，例如做「濕吞嚥」、「模仿打哈欠」等練習，許多研究顯示可以改善喉嚨卡卡症狀。不想喉嚨卡卡記住3件事，沒有紅旗症狀（痛、體重減輕、聲音持續沙啞、腫塊感）時，先別過度恐慌；對可能的病因採取對應措施，從藥物到語言治療，甚至心理支持，都是有效的選項；照顧好你的喉嚨，也是在照顧整個人的健康。

