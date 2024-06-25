癌症治療新突破！台灣5年存活率62.1％原因曝光

精彩的歌舞表演，炒熱會場氣氛，帶出熱情與活力。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕衛生福利部國民健康署最新統計數據顯示，全國癌症病患5年存活率，從2005到2009年50.2%，2017年至2021年提高到62.1%，成長2成4之高，關鍵點之一在於國健署推動「以癌友家庭為中心之照護模式」及配套措施，讓病患抗癌過程不孤單！

彰基醫學中心與彰化縣防癌協會、彰化縣醫師公會等單位，今在彰基舉辦「翻轉癌症幸福Go Go Go」癌症宣導記者會，國民健康署科長黃紀諺、彰化縣衛生局局長葉彥伯等人出席，他們強調社區關懷資源的整合，療癒癌友身心，並讓社區成為癌友的支持系統。開幕式上，對話室內樂集與志工帶來溫馨的音樂表演，各NGO團隊高呼口號，炒熱氣氛。

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活動現場，彰基癌友志工林玉春抗癌30年，回憶發現右乳腫塊時，心中感覺凶多吉少，家人不支持開刀，改吃中藥無效，擔心至夜不成眠。經朋友介紹至彰基，確診為惡性腫瘤，1993年7月接受右側乳房全切手術，因早期發現屬於1期。她加入彰基乳癌團體後，參加醫學講座、運動及郊遊，活出快樂的銀髮生活。

黃紀諺表示，全國罹癌者5年存活率從50.2%提升至62.1%，這得益於國健署推動「以癌友家庭為中心之照護模式」，結合心理師、社工及個案管理師等專業人員，並整合社區資源。此外，政府提供5種免費癌症篩檢，有效防治癌症，請符合資格者定期篩檢。

葉彥伯指出，對癌友來說，提高存活率的同時，但更重要的是生命品質，包括病友及其家庭的生活品質。縣府希望在專業團隊及非營利組織（NGO）的協助下，癌友能過得幸福，感謝彰基團隊與民間合作，衛生局也會全力支持這項照護政策。

全台目前僅有7家醫院參加國健署的這一計畫，而彰基醫學中心是縣內唯一參與的醫院。身兼防癌協會理事長的彰基兒童醫院院長陳家玉醫師陳家玉說，癌症是台灣國人十大死因之一，藉由活動灌輸民眾正確認識癌症。

彰基醫學中心與彰化縣防癌協會、彰化縣醫師公會等單位，今在彰基舉辦「翻轉癌症幸福Go Go Go」癌症宣導記者會，捎來國內癌友5年存活率已達到62.1%，讓病友獲得更好的生活品質。（彰基提供）

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