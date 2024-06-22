健康網》避孕藥可改善雄性禿？ 醫：男性勿以身試藥

醫師提醒，男性若擅自使用避孕藥洗頭或塗抹頭皮，長期恐會造成體內雄性素減少，出現「女性化」特徵，切勿以身試藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾有落髮困擾，坊間流傳可用避孕藥中的雌性激素來生髮！但是，這真的有根據嗎？食藥署邀請臺灣皮膚科醫學會蔡仁雨醫師，談談落髮的正確治療與預防方法。

男性使用避孕藥 可能出現女性化特徵

各種落髮造成的禿髮，以雄性禿最常見。坊間流傳使用避孕藥可治療雄性秃，蔡仁雨表示，有些女性會因為雄性荷爾蒙過高導致落髮，若想要同時達到避孕與預防雄性禿，可以諮詢醫師使用口服避孕藥；若僅是單純想改善禿髮狀態，無論男、女，都應諮詢皮膚科醫師，採用正確的治療方式。另外，男性若擅自使用避孕藥洗頭或塗抹頭皮，長期恐會造成體內雄性素減少，出現「女性化」特徵，切勿以身試藥。

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研究指出，雄性禿患者的頭皮毛囊中含較高濃度5α-還原酶（5-alpha reductase），會將睪固酮轉化成活性更強的雄性激素「二氫睪固酮（DHT）」，可能會縮短頭髮生長期、導致毛囊漸進式萎縮、新生髮逐漸稀疏脆弱造成禿髮。

配合醫師診斷 監控副作用

蔡仁雨指出，目前治療雄性禿常用的方式是口服藥品及外用生髮水。口服藥的主成分是上市多年的Finasteride（非那雄胺），可抑制5α還原酶，降低DHT濃度，避免雄性禿惡化。雄性禿需長期治療，因此患者要認真配合醫師、持續治療，並隨時監控副作用的發生。

目前市售有效生髮的外用生髮水是衛福部認可含有Ｍinoxidil（米諾地爾）成分。Ｍinoxidil能藉由延長毛囊生長期、縮短休止期，因此較不會落髮。但因生髮水含有丙二醇成分，有些民眾使用後可能會有頭皮敏感，造成頭皮癢或頭皮屑增加的副作用，蔡醫師建議，剛開始可先使用Ｍinoxidil濃度2%的生髮水，或諮詢醫師建議。

民眾如想檢視自己是否有異常落髮情形，可參考下列4點：

1.早上起床用手抓一大把頭髮，鬆開後，若超過5根掉髮；或在頭皮上數10根頭髮用力拉，掉髮超過3根，都屬異常落髮。

2.平時或洗髮掉髮量每日超過100根以上。

3.觀察頭皮，是否有頭髮掉空了一塊。

4.落髮量不多，但頭髮變細、變稀疏或有合併頭皮的其他症狀。

有以上狀況，建議找專業皮膚科醫師評估診斷，找出原因對症治療，切勿亂用偏方以免生髮不成，反而危害健康。

食藥署提醒，預防落髮除了生活規律，減少壓力外，也要多補充營養，因為頭髮是由蛋白質組成，平日攝取要充足。另外近來，重訓增肌流行，臨床上有健身者因蛋白質攝取不足導致短暫落髮（休止期落髮），也應特別注意。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第979期

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