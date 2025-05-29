金門今年首例新冠死亡 逾60歲且未接種新冠JN.1疫苗

金門縣衛生局呼籲，地區新冠疫苗備分充足，呼籲民眾盡速接種。（資料照，金門縣政府提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局昨（28）日表示，5月以來，地區新冠疫情出現2例「新冠併發重症」通報病例，其中1例已於近日死亡，也是金門地區今（2025）年新冠死亡首例，另1例仍在治療中，兩例均超過60歲且未接種新冠JN.1疫苗。縣衛生局表示，地區疫苗備分充足，呼籲民眾盡速接種。

金門縣議員王秀玉於縣議會定期大會縣政總質詢，要求縣衛生局說明地區新冠疫情狀況，衛生局長蔡建鑫說，地區有1例新冠肺炎患者已於日前死亡，相關疫情狀況都在控制中，目前疫苗、口罩有足夠庫存，抗病毒藥物也都和合約診所有充分準備。

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縣衛生局並說明，衛生福利部疾病管制署自去（2024）年9月1日起，將新冠疾病名稱由「嚴重特殊傳染性肺炎」修訂為「新冠併發重症」，通報定義由「新冠肺炎中重症住院者（相關併發症或氧氣治療者）」從嚴調整為「發燒（≧38℃）或有呼吸道症狀後14日（含）內出現肺炎或其他併發症，因而需加護病房治療或死亡者」，通報時效為「1週內」。

衛生局表示，此次感染新冠病毒後症狀像感冒、腸胃炎，相關疑似新冠的症狀有別於過去常見的發燒、乾咳、倦怠，呼吸急促的樣態，而以肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉等不適為主要症狀。

據統計，今年全國新冠併發重症以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例9成以上都未接種新冠JN.1疫苗。金門地區今年截至5月27日止，衛生局接獲通報「新冠併發重症」個案2例，1例死亡，另1例治療中，兩者都超過60歲，且都沒有接種新冠JN.1疫苗。

衛生局指出，國內新冠疫情持續升溫，疫情預計6月中下旬會達到高峰，而接種新冠JN.1疫苗是預防新冠最有效的方法。

衛生局呼籲今年還未接種新冠JN.1疫苗的鄉親，儘速至地區有提供新冠JN.1疫苗接種的合約院所：衛生福利部金門醫院、金湖鎮衛生所、金城鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金寧鄉衛生所、吾家診所、禾心診所、傅仰賢診所及陳水湖診所進行接種；配合販售快篩試劑的藥局有大賀、大森及伯玉3家藥局。

金門縣衛生局長蔡建鑫說，地區出現一起新冠肺炎死亡案例，目前疫苗、口罩有足夠庫存，抗病毒藥物也都和合約診所有充分準備。（記者吳正庭攝）

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