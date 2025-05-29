自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

金門今年首例新冠死亡 逾60歲且未接種新冠JN.1疫苗

2025/05/29 09:42

金門縣衛生局呼籲，地區新冠疫苗備分充足，呼籲民眾盡速接種。（資料照，金門縣政府提供）

金門縣衛生局呼籲，地區新冠疫苗備分充足，呼籲民眾盡速接種。（資料照，金門縣政府提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局昨（28）日表示，5月以來，地區新冠疫情出現2例「新冠併發重症」通報病例，其中1例已於近日死亡，也是金門地區今（2025）年新冠死亡首例，另1例仍在治療中，兩例均超過60歲且未接種新冠JN.1疫苗。縣衛生局表示，地區疫苗備分充足，呼籲民眾盡速接種。

金門縣議員王秀玉於縣議會定期大會縣政總質詢，要求縣衛生局說明地區新冠疫情狀況，衛生局長蔡建鑫說，地區有1例新冠肺炎患者已於日前死亡，相關疫情狀況都在控制中，目前疫苗、口罩有足夠庫存，抗病毒藥物也都和合約診所有充分準備。

縣衛生局並說明，衛生福利部疾病管制署自去（2024）年9月1日起，將新冠疾病名稱由「嚴重特殊傳染性肺炎」修訂為「新冠併發重症」，通報定義由「新冠肺炎中重症住院者（相關併發症或氧氣治療者）」從嚴調整為「發燒（≧38℃）或有呼吸道症狀後14日（含）內出現肺炎或其他併發症，因而需加護病房治療或死亡者」，通報時效為「1週內」。

衛生局表示，此次感染新冠病毒後症狀像感冒、腸胃炎，相關疑似新冠的症狀有別於過去常見的發燒、乾咳、倦怠，呼吸急促的樣態，而以肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉等不適為主要症狀。

據統計，今年全國新冠併發重症以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例9成以上都未接種新冠JN.1疫苗。金門地區今年截至5月27日止，衛生局接獲通報「新冠併發重症」個案2例，1例死亡，另1例治療中，兩者都超過60歲，且都沒有接種新冠JN.1疫苗。

衛生局指出，國內新冠疫情持續升溫，疫情預計6月中下旬會達到高峰，而接種新冠JN.1疫苗是預防新冠最有效的方法。

衛生局呼籲今年還未接種新冠JN.1疫苗的鄉親，儘速至地區有提供新冠JN.1疫苗接種的合約院所：衛生福利部金門醫院、金湖鎮衛生所、金城鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金寧鄉衛生所、吾家診所、禾心診所、傅仰賢診所及陳水湖診所進行接種；配合販售快篩試劑的藥局有大賀、大森及伯玉3家藥局。

金門縣衛生局長蔡建鑫說，地區出現一起新冠肺炎死亡案例，目前疫苗、口罩有足夠庫存，抗病毒藥物也都和合約診所有充分準備。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局長蔡建鑫說，地區出現一起新冠肺炎死亡案例，目前疫苗、口罩有足夠庫存，抗病毒藥物也都和合約診所有充分準備。（記者吳正庭攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中