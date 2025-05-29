自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新冠升溫 病毒變異 疾管署：快篩試劑仍可檢出現存變異株

2025/05/29 05:30
新冠升溫 病毒變異 疾管署：快篩試劑仍可檢出現存變異株

▲因應疫情再起，廠商快篩產能逐步提升，1週可供應逾60萬份家用快篩，預估1週內就能補足缺口。（資料照）

記者邱芷柔／台北報導

新冠疫情升溫，民眾抱怨快篩試劑買不到，加上病毒不斷變異，不少人憂心快篩還準不準？衛福部長邱泰源坦言，快篩短缺是因為先前疫情趨緩、廠商減產，導致供應一時跟不上，昨天已有4萬份鋪貨，本週供應量可達60萬份；至於快篩是否能驗出變異株？疾管署則表示「沒問題！」

邱泰源指出，衛福部多方整備，包括疫情監控、藥品供應與快篩試劑調度。至於疫情是否會再度導致急診壅塞，他表示，上一波壅塞主因是流感，未來持續加強分級分流以穩定醫療量能。

疾管署預估6月至8月初全台可能新增180萬新冠就診人次，疾管署署長莊人祥說，有部分輕症者未就醫或篩檢，實際確診數可能被低估，呼籲民眾自主防疫、提升疫苗接種率，也已通知長照機構強化感染管制。

60萬份快篩試劑 本週到位

至於快篩能否偵測變異株？莊人祥說，病毒變異位置與快篩檢測區域不同，現有試劑仍可檢出現存變異株。

快篩方面，食藥署長姜至剛說，先前疫情趨緩，有800萬劑過期快篩遭銷毀，目前已協調廠商增產，預估每週可供應60萬份，一週內就能補齊缺口，快篩儲備量也會高於預估就診人次；疾管署官網「COVID-19防疫專區」已整合各縣市販售快篩藥局名單、醫療院所快篩點與抗病毒藥物配置地點，將進一步建置通路實際庫存數量，避免民眾撲空。

美國衛生部長小羅勃．甘迺迪前天在社群媒體上宣布，將不再建議孕婦與健康兒童例行接種新冠疫苗，引起國際關注。莊人祥強調，會依ACIP（傳染病防治諮詢會預防接種組）專家會議討論，預計6月中旬召開ACIP會議，討論秋冬疫苗公費接種對象，若政策有調整，最快會在10月後實施，現行接種政策不變。

台大兒童感染科醫師黃立民表示，過去3、4年來全球疫苗施打經驗顯示疫苗能有效降低兒童腦炎與MIS-C（多系統發炎症候群）風險，無論對孕婦或小孩，效果與安全性都有數據支持。他分析，美方疫苗政策趨向保守，與執政黨對疫苗的態度、變異株快速出現、保護力數據更新不及有關，建議台灣不急於跟進，可多觀察國際與學界意見。

台北榮總兒童重難罕疾病中心主任曹珮真提醒，台美情境不同，不宜直接比照。婦產科醫學會秘書長黃建霈也認為，疫苗仍具保護力，現階段沒有足夠證據需改變策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中