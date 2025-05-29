新冠升溫 病毒變異 疾管署：快篩試劑仍可檢出現存變異株

▲因應疫情再起，廠商快篩產能逐步提升，1週可供應逾60萬份家用快篩，預估1週內就能補足缺口。（資料照）

記者邱芷柔／台北報導

新冠疫情升溫，民眾抱怨快篩試劑買不到，加上病毒不斷變異，不少人憂心快篩還準不準？衛福部長邱泰源坦言，快篩短缺是因為先前疫情趨緩、廠商減產，導致供應一時跟不上，昨天已有4萬份鋪貨，本週供應量可達60萬份；至於快篩是否能驗出變異株？疾管署則表示「沒問題！」

邱泰源指出，衛福部多方整備，包括疫情監控、藥品供應與快篩試劑調度。至於疫情是否會再度導致急診壅塞，他表示，上一波壅塞主因是流感，未來持續加強分級分流以穩定醫療量能。

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疾管署預估6月至8月初全台可能新增180萬新冠就診人次，疾管署署長莊人祥說，有部分輕症者未就醫或篩檢，實際確診數可能被低估，呼籲民眾自主防疫、提升疫苗接種率，也已通知長照機構強化感染管制。

60萬份快篩試劑 本週到位

至於快篩能否偵測變異株？莊人祥說，病毒變異位置與快篩檢測區域不同，現有試劑仍可檢出現存變異株。

快篩方面，食藥署長姜至剛說，先前疫情趨緩，有800萬劑過期快篩遭銷毀，目前已協調廠商增產，預估每週可供應60萬份，一週內就能補齊缺口，快篩儲備量也會高於預估就診人次；疾管署官網「COVID-19防疫專區」已整合各縣市販售快篩藥局名單、醫療院所快篩點與抗病毒藥物配置地點，將進一步建置通路實際庫存數量，避免民眾撲空。

美國衛生部長小羅勃．甘迺迪前天在社群媒體上宣布，將不再建議孕婦與健康兒童例行接種新冠疫苗，引起國際關注。莊人祥強調，會依ACIP（傳染病防治諮詢會預防接種組）專家會議討論，預計6月中旬召開ACIP會議，討論秋冬疫苗公費接種對象，若政策有調整，最快會在10月後實施，現行接種政策不變。

台大兒童感染科醫師黃立民表示，過去3、4年來全球疫苗施打經驗顯示疫苗能有效降低兒童腦炎與MIS-C（多系統發炎症候群）風險，無論對孕婦或小孩，效果與安全性都有數據支持。他分析，美方疫苗政策趨向保守，與執政黨對疫苗的態度、變異株快速出現、保護力數據更新不及有關，建議台灣不急於跟進，可多觀察國際與學界意見。

台北榮總兒童重難罕疾病中心主任曹珮真提醒，台美情境不同，不宜直接比照。婦產科醫學會秘書長黃建霈也認為，疫苗仍具保護力，現階段沒有足夠證據需改變策略。

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