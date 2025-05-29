健康網》血管Q彈有撇步！醫曝3食物助逆齡穩血壓

醫師指出，血管失去彈性不僅影響血壓，也會傷及心腦，醫學證實平日可攝取茶、巧克力等食物，有助血管修復彈性、穩定血壓；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到健康指標，大家總會把重點放在體重、血糖、膽固醇，但這些項目的數字背後，都指向一個最關鍵且最被忽略的「血管健康」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，血管一旦失去彈性，不僅影響血壓，也會傷及心腦，甚至影響記憶與睡眠。想要活得久、活得好，醫學證實平日可攝取茶、巧克力、蘋果，有助血管修復彈性、穩定血壓。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，血管是身體的運輸系統，負責運送氧氣、營養、激素、免疫細胞，血管一旦硬化、失去彈性，不只血壓會慢慢升高，還會連帶損傷心臟、大腦、腎臟、眼睛，甚至影響記憶與睡眠；也就是說，血管的年齡，決定了身體的運作順利與否。

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關鍵因子成分改善血管反應力

至於該怎麼幫血管「逆齡」？張家銘說，答案就在餐桌上。據2025年1篇發表於《歐洲預防心臟醫學期刊》的研究，整合145個臨床研究、超過5000名受試者的數據，找到了血管健康的關鍵因子：黃烷-3-醇（flavan-3-ols）。它是天然植化素，存在於綠茶、紅茶、可可粉、黑巧克力、蘋果、葡萄皮與葡萄籽中。只要每天穩定攝取，不僅能讓血壓下降，還能改善血管彈性與反應力，也就是所謂的血管內皮功能（Flow-Mediated Dilation, FMD）。

醫師說，有助血管健康的黃烷-3-醇是天然植化素，蘋果、葡萄皮與葡萄籽等食物中均有，每天穩定攝取，可改善血管彈性與反應力；示意圖。（圖取自freepik）

張家銘指出，黃烷-3-醇進入體內後，除可降血壓，也讓血管重新呼吸。此外，科學上已確認它具有以下機制：可促進一氧化氮（NO）生成，讓血管放鬆、舒張，有助血壓自然下降；抗氧化作用可減少血管內壁發炎與自由基損傷，並可延緩動脈硬化的發生；可提升微血管的通透性與修復力，讓身體在高壓環境下更能應付與調節。

吃對食物幫助血管做復健

張家銘說，吃對食物就能在日常生活中幫血管做復健，讓血管重啟年輕模式。想要達到有效攝取量並不難：早餐加2匙無糖可可粉在燕麥中；每天吃1-2塊70%以上可可成份的黑巧克力；喝杯不加糖的茶；搭配1顆蘋果或幾顆連皮葡萄；這樣便能攝取研究建議的治療等級劑量。

張家銘強調，當血管恢復彈性，不僅能睡得好、頭腦清楚，甚至血壓也能變得穩定；這樣就能少生一點病，生活品質也會更好。

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