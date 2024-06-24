健康網》小便像啤酒泡沫是警訊！ 醫教5字訣檢視腎臟病徵兆

醫師提醒，平時要得知自己腎臟是否出問題，可利用5字訣「泡、水、高、貧、倦」來自我檢查腎臟病徵兆；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕發現小便像啤酒泡沫，當心這可能是腎臟求救訊號！對此，醫師提醒，台灣有「洗腎王國」稱號，據統計，國內每8位就有1人罹患腎臟病，因此，平時要得知自己腎臟是否出問題，可利用5字訣「泡、水、高、貧、倦」，也就是泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、不明疲倦等情況，來自我檢查腎臟病徵兆。

小便有泡泡就是腎臟病的症狀？長安醫院醫師在臉書發文說明，如果是有意義的泡泡尿，醫學上稱為「蛋白尿」。但泡泡尿跟蛋白尿這兩者其實不一定是等號，除非有以下3個特點：1為泡泡是小顆的，有點像啤酒的泡沫；2為泡泡是大小均勻的，不會有的大顆、有的小顆；3則是難消掉，大概過3至5分鐘再去看，還是一樣有一層的泡泡存在。若是小便符合上述特點，則強烈懷疑是蛋白尿，建議要到醫院來做檢查。

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慢性腎臟疾病可分為5期

腎絲球過濾率（eGFR）多少以上才及格？醫師解釋，腎絲球過濾率是用來評估腎臟功能的一個重要指標。它的單位是100ml/每分鐘，意思是腎臟每分鐘要有100cc的血液過濾，分數越高通常代表腎功能越好。根據美國國家腎臟基金會的定義，慢性腎臟疾病可分為5期 :

●第1期：GFR>90，腎臟功能正常。

●第2期：GFR=60-89，腎臟輕度受損。

●第3期：GFR=30-59，腎臟功能中度受損。

●第4期：GFR=15-29，腎臟功能嚴重受損。

●第5期：GFR<15，腎臟無法正常運作，出現尿毒症狀，可能需要透析治療（俗稱洗腎）。

醫師表示，台灣有「洗腎王國」之稱，因此定期檢測腎功能很重要；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

注意泡、水、高、貧、倦

日常該如何自我檢查？醫師表示，可利用台灣腎臟醫學會的5字訣「泡、水、高、貧、倦」，來自我檢查是否有腎臟病的徵兆，只要有其中一項出現問題的時候，就表示腎臟功能有某一個部分受損，建議趕快找腎臟專科醫師來做檢查。

1.泡泡尿：如前述所說，小便起泡且泡沫難散。

2.水腫：下肢有水腫現象，且按壓後產生的凹陷無法馬上回復。

3.高血壓。

4.貧血：如臉色蒼白、容易胸悶心悸或者是會稍微運動就會喘。

5.疲倦：不明原因的疲倦。

過多鹽、糖易致腎臟負擔

控鹽對腎臟有幫助嗎？醫師強調，有。鹽對腎臟健康的影響有2個主要方面。首先，過多攝取鹽會導致高血壓，而高血壓就可能導致腎臟功能受損；其次，如果攝取過多的鹽，腎臟需要更多的能量來處理代謝，就會對腎臟造成負擔。

醫師進一步說，除了鹽外，攝取過多的甜食或保健食品也可能給腎臟帶來負擔。因此，日常應限制鹽和甜食的攝取量，而在醫療診所，醫生常會建議患者多喝水，因為水是最好的保健食品。但若有需要限制水份，如患有心臟衰竭的病患，仍應遵照醫護人員的指示飲用適當水份。

定期檢測腎功能很重要

醫師提醒，要注意，若有糖尿病、高血壓、65歲以上老年人、藥物或保健食品濫用者、有腎臟病家族史者，如多囊腎家族史等是早期腎病風險高族群。另外，台灣有「洗腎王國」之稱，因此，定期檢測腎功能很重要。國健署目前免費提供40到64歲民眾每3年1次，65歲民眾每年1次的成人預防保健服務，只要及早篩檢、及早治療，就能避免腎功能惡化。

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