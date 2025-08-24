自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》熱依扎自曝肋骨骨折 醫囑別輕忽併發症

2025/08/24 19:20

中國女星熱依扎主演《無所畏懼》名聲大噪，她自曝自己肋骨骨折停工休養，澄清醫院中港分院胸腔外科醫杜承哲提醒，若出現併發症建議手術治療。（取自熱依扎微博）

中國女星熱依扎主演《無所畏懼》名聲大噪，她自曝自己肋骨骨折停工休養，澄清醫院中港分院胸腔外科醫杜承哲提醒，若出現併發症建議手術治療。（取自熱依扎微博）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國女星熱依扎．阿里木主演《無所畏懼》24日在社群上PO出臨床診斷書，指稱自己胸部受傷導致肋骨骨折，已全面停工，靜養4至6週。澄清醫院中港分院胸腔外科醫杜承哲表示，肋骨骨折症狀除了疼痛外，還可能引起氣胸、血胸等併發症，甚至威脅生命。

杜承哲在澄清醫院中港分院衛教資料指出，肋骨是形成胸廓的主要架構枝狀骨，前端連結胸骨、後端則連結脊椎，左右對稱共12對，其功能是保護胸腔與臟器，然而可能因為意外傷害的碰撞、激烈動作、震盪而導致斷裂，進而引起當事者疼痛不適。

杜承哲說，事實上肋骨相較之下是脆弱、容易骨折的，因此臨床上經常有肋骨骨折的病症出現，常見的是中位肋骨區域容易受傷，傷後每個人的疼痛度和復原力皆不相同，通常因痛感使動作行為受限，會有幾個月時間影響生活品質，甚至在尚未恢復期間都有併發症發生的風險。

此外，常聽到肋骨可以自行癒合，杜承哲認為，當骨折情況不嚴重，斷裂為輕微裂痕，沒有影響到神經、、沒有錯位，進而不太影響到生活，無須臥床休養的情況確實適用，但當傷處嚴重或是多根斷裂，甚至有影響正常呼吸功能的「連枷胸」出現時，建議採積極方式治療，以縮短休養時間與疼痛期間。

不過，杜承哲說，肋骨骨折是可能會有併發症的，由於許多動作都會牽動到肋骨，尤其呼吸之間的疼痛，也會讓傷患不敢大力呼吸，影響到肺部功能，恐發生肺塌陷、肺炎、衰竭等情況，也可能在受傷時併發氣胸、血胸、膿胸、甚至危及生命，也可能因為斷裂的骨頭傷到周邊器官，因此醫師如有診斷出肋骨骨折併發症會直接做緊急處置，或是建議患者接受手術治療。

