健康網》楊宗緯、陳奕迅、蔡依林舞台重摔傷 醫：最怕傷及腦部

2025/08/24 16:45

歌手楊宗緯23日晚在中國演唱會上摔落，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，隨意移動傷者恐二度受傷。（取自微博）

歌手楊宗緯23日晚在中國演唱會上摔落，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，隨意移動傷者恐二度受傷。（取自微博）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歌手楊宗緯在演唱時失足，從2公尺高舞台摔下來受傷，不會是第一人更不是最後一個人。陳奕迅曾在一次在校園演唱會中摔至台下，下體受傷。蔡依林則是在一次彩排重摔，造成脊椎神經壓迫、臉部紅腫、左手中指無法動彈、手指麻痺、左腿無力。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書個人動態上表示，依據世界衛生組織國際指引，任何活動，必須準備「醫療預案」+「現場醫療團隊」+「救護車待命」，並確保「昏迷、出血、心跳停止」等危重事件能在幾分鐘內獲得專業處置，避免因臨時攙扶或延誤造成二度傷害。

陳奕迅曾因摔下舞台，造成下體受傷，曾在一場演唱會簽票會上，指著球狀物想起當時受傷的痛。（資料照）

陳奕迅曾因摔下舞台，造成下體受傷，曾在一場演唱會簽票會上，指著球狀物想起當時受傷的痛。（資料照）

最嚴重的事故，是香港Beyond樂團中靈魂人物─黃家駒，在一場電視台拍攝遊戲中，意外跌倒重傷開刀，卻一直未醒，在31歲與世長辭。

根據健保署衛教資料，重摔時當頭部受外力撞擊，可能導致腦部、顱骨或頭皮損傷。這類外傷一定要特別小心、留意傷者情況。

●腦震盪：腦實質未受損傷，撞擊當時可能有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、暫時短期記憶喪失、意識模糊等症狀。

●腦挫傷：撞擊處鄰近的腦有實質損傷，常伴有顱內出血，除腦震盪的相關症狀外，依腦挫傷嚴重程度可引起昏睡、昏迷不醒、抽搐、肢體無力、行為或性格異常、呼吸急促等症狀。

●顱內出血（腦出血）：血腫直接壓迫腦組織，造成傷害，可引起頭痛、嘔吐、呼吸急促、臉部或軀體抽搐、暈眩、肢體無力、肢體麻木和意識改變。

●腦撕裂傷及頭骨碎片：直接傷害腦組織，症狀與腦挫傷、顱內出血相同。

●頭部撕裂傷：可引起頭部表面皮膚、肌肉出血，通常需要縫合止血，若不處理會造成發炎、疼痛、糜爛和感染。

●腦水腫：腦細胞受傷之後，常發生水腫現象，導致神經功能損傷，也會造成顱內壓升高。

●腦缺血：常因顱內壓升高，導致腦部血液供應不足，而引起腦細胞的傷害或死亡。

