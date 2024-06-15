健康網》夏季芒果挑選3技巧 農業部：有這情況快食用

愛文芒果產期為5-7月，是外銷主力，為最「紅」的芒果，栽培面積最多；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕說到夏天就會想到芒果，而國產芒果有很多品種，從外觀、風味和口感上都各有特色。農業部在臉書發文分享7種芒果品種，以及挑選時的技巧：聞、看、摸。有明顯的果實香氣；果粉分布自然均勻、體型飽滿、表面光澤，無壓傷或黑點為佳；有彈性、蒂頭處結實。另外，若芒果果皮出現黑點，則要盡快食用！

夏日國產芒果大賞

●土芒果

產期為4-6月，是做情人果的首選，台灣各地都有栽培，多作加工用。

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果肉質地：果肉橙黃色，汁多風味最濃郁，纖維多而長。

土芒果產期為4-6月，是做情人果的首選，台灣各地都有栽培；示意圖。（資料照）

●愛文芒果

產期為5-7月，是外銷主力，為最「紅」的芒果，栽培面積最多！

果肉質地：果肉橙黃色，肉質細緻多汁幾無纖維，香氣濃郁。

●玉文芒果

產期為5-6月，早熟，會因套袋有不同的果皮顏色。

果肉質地：又紅又大，肉多細緻爽口，幾乎無纖維。

●金煌芒果

產期為6-8月，可重達1公斤以上，金黃色，向陽面呈淡紅黃色。

果肉質地：果肉淡黃色，肉質Q彈極細緻，幾乎無纖維。

金煌芒果果肉為淡黃色，肉質Q彈極細緻，幾乎無纖維；示意圖。（資料照）

●夏雪芒果

產期為5月中旬到7月上旬，具土芒果風味，套白袋如同土芒果果皮，套黑袋則為黃色果皮。

果肉質地：果肉橙黃色、纖維少，香氣極濃。

●黑香芒果

產期為7月中旬到下旬，具有淡淡龍眼香氣，果皮濃綠不轉色。

果肉質地：果肉深黃色，纖維少。

●凱特芒果

產期為8-9月，是台灣最晚熟、最豐產的品種。

果肉質地：果肉橙黃色，纖維較多，肉質細。

芒果小知識

農業部表示，未成熟的芒果要存放在室溫，別放冰箱，等外皮油亮散發香氣。若芒果果皮出現黑點，則要盡快食用！另外，芒果表皮有一層薄薄的白色粉末為果粉，是芒果逐漸成熟時的自然反應，食用上安全無虞。農業部鼓勵民眾，挑選有認證標章、藥檢報告的優質國產芒果。

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