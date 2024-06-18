高市鳳山登革熱群聚受控 擴大採檢617人未新增病例

防疫人員稽查登革熱高風險警戒區，發生病媒蚊孳生源較去年同期上升近2倍。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局13日公布鳳山區出現入夏首波登革熱群聚疫情，有2名同社區居民確診，今（18）日指出，截至昨日累計擴大採檢617人，未再發現疑似個案，不過查獲孳生源陽性率高達16.09%，較去年同期增加近2倍，傳僠風險仍高。

疾病管制署署長莊人祥今天南下拜訪市長陳其邁，除肯定端午連假市府第一時間動員進行登革熱緊急防治，同時參加高市登革熱工作小組會議，了解地方疫情現況及防治需求。

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衛生局表示，鳳山區登革熱群聚疫情未再出現疑似個案，防疫團隊持續於高風險警戒範圍進行環境病媒蚊密度調查，近日在發現疫情地點的周邊電信箱涵發現孳生大量病媒蚊，顯見環境中仍有隱藏性孳生源。

衛生局提醒，國際登革熱疫情嚴峻，目前正值登革熱流行季節，氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，依高雄市第24週病媒密度調查，查獲1610個積水容器，其中259個已孳生病媒蚊幼蟲孑孓，態樣包括水桶、花器、輪胎、車棚帆布、造景池、地面積水等，陽性率16.09%，較22週攀升2.45倍，也較去年同期增加1.56倍，顯見環境病媒密度仍高，傳播風險高。

衛生局呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，儲水容器應每週至少刷洗容器壁1次、不用時請倒置或清除，公私立場所之所有人、管理人、使用人，如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處1萬5000元罰鍰。

此外，近2週新冠疫情持續升溫，過去曾感染過新冠、曾接種原始株疫苗者，被動免疫效益已不明顯，衛生局建議，未接種「新冠XBB疫苗」者皆應儘速接種，65歲以上長者、55-64歲原住民、出生滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，接種第1劑後間隔12週（84天）以上即可再接種第2劑，以增強保護力。可至高雄市新冠疫苗預約系統或查詢新冠疫苗隨到隨打院所進行預約接種。

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