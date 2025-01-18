防治登革熱 高市喊話「決戰境外」4大獎勵呼籲主動通報

自登革熱流行地區入境出現發燒等疑似症狀，於高雄國際航空站完成NS1快篩採檢等待結果，可獲得500元禮券，如配合住院等待PCR檢測報告，除補助住院費用外，更加碼提供1000元禮券，從機場到醫院的計程車由衛生局支付。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市去年入夏後出現8例本土登革熱，今年目前為止仍是0本土和境外，由於東南亞登革熱疫情仍然嚴峻，為此，高雄市衛生局提早部署，祭出4大獎勵呼籲入境民眾出現疑似症狀應主動通報、篩檢，若最後確診最高可獲3500元獎金和禮券。

高雄市衛生局今（18）日在高雄國際航空站舉辦「登革熱決戰境外記者會」，邀請中央疾病管制署、高雄市觀光、旅行、導遊、領隊等公會代表、醫院及公衛防疫夥伴共襄盛舉。提醒民眾及旅行團從登革熱高流行地區入境後，出現身體不適能主動通報、接受篩檢、提早就醫，降低疫情發生風險。

請繼續往下閱讀...

自登革熱高流行風險地區入境並出現疑似病例，2日內主動前往登革熱合約醫療院所就醫通報、採檢及疫調者，可獲得500元禮券。 如經確診登革熱，可獲得2500元獎金。（記者許麗娟攝）

衛生局長黃志中表示，高雄市是台灣唯一擁有國際機場、商港的大都市，人來人往很多，更要嚴防疫情，尤其旅遊旅宿業者猶如「防疫守門員」，希望能配合高雄市一起守護市民及遊客健康。

疾管署高屏區管制中心主任林明誠指出，小港機場去年有232萬人入境，其中4927人因體溫異常被攔下，當中有23人確診登革熱、6人確診屈公病。登革熱病媒蚊有埃及斑蚊和白線斑蚊，台灣南部與北部差異在南部有活躍的埃及斑蚊，白線斑蚊吸血時會一次吸到飽，埃及斑蚊則是很敏感，吸一下就跑，平均要吸8個人才會飽，因此傳染率是白線斑蚊的8倍，若1人帶病毒回來沒被攔到，就很容易在社區造成流行，若能在入境時就攔阻，就可避免後續的噴藥和防疫等作業。

林明誠提醒防疫3重點：

一、請導遊領隊或遊客前了解前往國家的流行疾病及如何防治。

二、提醒在當地要防治，如在東南亞國家記得噴防蚊液。

三、有身體不適，返國後主動向檢疫官通報，可第一時間攔阻。入境後1至2週內身體不適，也一定要去看醫生並告知旅遊史。

旅客於入境2天內，如出現疑似症狀，由導遊、領隊安排至醫療院所完成就醫、通報、採檢、疫調，導遊或領隊將可獲1000元禮券。（記者許麗娟攝）

衛生局疾管處長洪玉倖也說明，今年高雄市決戰境外主要落實機場檢疫、入境市民及新住民主動通報、東南亞／南亞入境旅行團及國際移工健康監測，更祭出4大獎勵方案。

一、自登革熱流行地區入境出現發燒等疑似症狀，於高雄國際航空站完成登革熱NS1快篩採檢等待結果，並配合完成相關防疫措施，可獲得500元禮券，如配合住院等待PCR檢測報告，除補助住院費用外，更加碼提供1000元禮券。從機場到小港醫院或民生醫院住院的計程車車資也由衛生局支付。

二、入境市民及新住民主動通報獎勵，自登革熱高流行風險地區入境並出現疑似病例，2日內主動前往登革熱合約醫療院所就醫通報、採檢及疫調者，可獲得500元禮券。 如經確診登革熱，可獲得2500元獎金。

三、針對國際移工的2項健康監測，新入境東南亞/南亞且工作或居住設於高市之入境勞工（含漁工）及船員，入境後3日內採血篩檢登革熱快篩，檢測陽性者會送至指定醫院所收治並進行防疫隔離。重入境國際移工則是入境2日內前往友善診所或38區衛生所進行採撿，國際移工之仲介、雇主、管理者或國際移工本人可獲贈防疫禮券200元。

四、東南亞、南亞入境旅行團健康監測：旅客於入境2天內，如出現疑似症狀，由導遊、領隊安排至醫療院所完成就醫、通報、採檢、疫調，導遊或領隊將可獲1000元禮券，旅客住院至檢驗結果出爐的住院費用亦由衛生局補助。

移工入境2日內前往友善診所或38區衛生所進行採撿，國際移工之仲介、雇主、管理者或國際移工本人可獲贈防疫禮券200元。（記者許麗娟攝）

高雄市衛生局與中央疾病管制署、高雄市觀光、旅行、導遊、領隊等公會代表、醫院及公衛防疫夥伴，共同喊話要把登革熱決戰於境外。（記者許麗娟攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法