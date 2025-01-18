健康網》日本流感肆虐 能如何防疫？專看流感內科醫有建議

日本有位醫師說自己經常喝綠茶，相信兒茶素能幫助清潔喉嚨。示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本發生流感疫情，大家都想問，若在日本遊玩，要如何預防流感，或是讓自己感染後不要太嚴重？除了勤加洗手、戴口罩與打疫苗以外，有位日本醫師說自己有31年沒染過流感，即使現在天天接觸流感病患，仍是相當健康，是怎麼做的呢？他除了洗手以外，也會喝綠茶清潔喉嚨，並吃橘子補充維生素C；而充足睡眠格外重要，雖不能100%防疫，仍推薦大家嘗試。

日本厚生勞動省統計，近期每家醫療院所的就醫人數與2024年同期增加3倍。感染流感的痛苦大家都曉得，日媒《FNN》街訪東京街頭的人們，有名20多歲的少年，年初發燒到39度，只能癱在床上養病。

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也有人說，出門在外會戴上口罩，返家會洗手、漱口，也有人減少出門群聚。在家使用加濕器，睡眠時也會戴口罩以免皮膚過乾。飲食的部分，有位70多歲男子，會在湯中加入薑；隔天不用出門的話會吃大蒜；加上多吃各類蔬菜，像是將番茄與花椰菜沾醬，當成沙拉吃，增加免疫力。

日本流感肆虐，有位20多歲少年在年初發燒39度，只能躺在床上。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

伊藤王子神谷內科診所（いとう王子神谷内科外科クリニック）院長，醫師伊藤博道自稱從念大學至今，已有31年沒得過流感，即使每天與患者打交道，也沒有感染。伊藤博道說：「我會仔細洗手，下班後先洗澡，喝綠茶，仰賴兒茶素幫忙清潔喉嚨。除了吃橘子之外也會吃發酵食品，像是我會吃納豆、乳酪、優格；且會維持良好睡眠時間。」伊藤博道強調這樣不代表肯定不會感染，狀況因人而異，仍值得嘗試。

日本正值冬季，流感疫情未歇，厚生勞動省統計，近期每家醫療院所的就醫人數與2024年同期增加3倍。（圖取自freepik）

台北市衛生局表示，雖然接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，但民眾仍應注意保健措施才能確保健康。特別是冬天天氣冷或夏天開冷氣，家家戶戶門窗緊閉，使得空氣不易流通，流感病毒又為飛沫傳染，只要家裡有人感染流感，出現打噴嚏、咳嗽等現象，就容易將流感傳播給家人；同理，在密閉的大眾運輸工具，如捷運、公車或是電影院內，也容易傳播流感，所以應保持室內空氣流通，公共場所應有通風設備，若有打噴嚏、咳嗽等症狀發生，最好戴上口罩，既能保護自己，又能避免傳染給別人。

建議民眾注意個人衛生習慣、呼吸道衛生及咳嗽禮節，平時養成勤洗手，咳嗽或打噴嚏後應立即洗手，有呼吸道症狀者戴口罩，以及注意打噴嚏時用衛生紙、手帕或衣袖遮住口鼻，使用後之衛生紙要丟至垃圾桶，與其他人交談時儘量保持適當距離，如出現症狀應儘速就近就醫，生病在家休養，不上班、不上課等，這些習慣若能於平時推動並落實，均有助於降低流感的傳播。

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