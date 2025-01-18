南投春節醫療服務不打烊 除夕至初四特別門診

合歡山松雪樓，雪季期間假日提供緊急醫療救護服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕春節即將到來，為因應年節期間民眾就醫需求，南投縣10家醫院，除生產醫院接生業務不中斷外，有7家急救責任醫院持續提供24小時急診醫療服務，多數醫院除夕前一天（1月27日）維持正常門診，除夕（1月28日）至初四（2月1日）有部分春節特別門診開診，直至初六（2月3日）開始恢復正常門診。

南投縣衛生局表示，今年春節連假長達9天，衛生局協調縣內10家醫院於春節期間維持穩定門診及住院服務，請民眾就醫前先查詢「南投縣114年春節期間各醫院門、急診時間表」，或逕洽縣內10家醫院網站查詢門診時間。

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此外，農曆春節期間，因應連假返鄉出遊人流增加，衛生局也在縣內熱門旅遊景點布建救護站，包括南投縣魚池鄉的日月潭緊急醫療救護站、清境地區假日緊急醫療救護站及合歡山雪季松雪樓假日緊急醫療救護站，另於水里鄉設置24小時急診救護站，提供鄰近居民緊急醫療服務。

若春節旅遊在外，欲查詢各縣市醫院門診時間表，可上中央健康保險署官網（路徑：首頁／健保服務／健保醫療服務／院所查詢／服務時段）查詢，或過手機下載中央健康保險署「全民健保行動快譯通APP」，直接輸入院所名稱或依需求選擇縣市、鄉鎮市區、診療科別或診療時段等條件，即可查詢該院所開診情形。

衛生局也提醒持有慢性處方箋民眾，原須於春節假期期間（1月25日起至114年2月2日止共計9天）回診，即日起可提早回診，由醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥。

春節期間，南投縣部分醫院開設特別門診，醫療服務不打烊。（南投縣衛生局提供）

南投春節醫療服務不打烊，責任醫院提供急診服務，並設置日月潭、合歡山、清境及水里救護站。（南投縣衛生局提供）

南投縣春節醫療服務不打烊，以手機掃描QR code，即可查詢縣內10家醫院門診時間表。（南投縣衛生局提供）

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