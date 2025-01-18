限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
冬季仍要認真清潔 台南3公所登革熱防治：「蚊子不來、自由自在」
〔記者楊金城／台南報導〕春節快到了，台南環境清潔週啟動，新營區、佳里區、白河區3公所今天（18日）舉行登革熱誓師大會，儘管天氣寒冷，但各地環保義工隊、社區志工熱情未減，現場氣氛熱烈，盼延續去年台南夏季本土登革熱「0」的防疫成果。
新營區去年度登革熱境外移入個案數為南市最多，新營區長翁振祥感謝全體第一線防疫人員與社區志義工的付出，成功將登革熱病毒阻隔於社區外。
請繼續往下閱讀...
新營公所攜手轄內23里里長、環保志工、防疫隊員、社區居民代表，宣示「落實巡、倒、清、刷，消滅登革熱」的決心，有500人參加，還特別舉辦資源回收容器兌換活動，藉此鼓勵民眾減少病媒蚊孳生。
白河區有環保防疫志義工450人參與，一同宣言打擊登革熱，區長董麗華表示，登革熱防疫不容忽視，在年初就啟動防疫計畫，透過年節進行大清掃，呼籲民眾清出家內不用的容器並確實做到「巡、倒、清、刷」。
「台灣尚勇、佳里領航」則有300人齊心誓師，全面啟動防蚊新年行動，為了讓環保志義工在寒冷的天氣中迅速暖身，公所特別安排熱身舞曲，也頒發安西里榮獲環境部低碳永續家園銅級評獎狀，表揚環保義工隊的努力；區長林耿漢等人還展示特製春聯「台灣尚勇、佳里尚勇」、「蚊子不來、自由自在」、「新年快樂、四時無災」，送上新春祝福，也傳遞防治登革熱的決心與期待。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應