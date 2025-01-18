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冬季仍要認真清潔 台南3公所登革熱防治：「蚊子不來、自由自在」

2025/01/18 10:48

年初就啟動登革熱防疫計畫，新營志工們透早就打掃環境。（公所提供）

年初就啟動登革熱防疫計畫，新營志工們透早就打掃環境。（公所提供）

〔記者楊金城／台南報導〕春節快到了，台南環境清潔週啟動，新營區、佳里區、白河區3公所今天（18日）舉行登革熱誓師大會，儘管天氣寒冷，但各地環保義工隊、社區志工熱情未減，現場氣氛熱烈，盼延續去年台南夏季本土登革熱「0」的防疫成果。

新營區去年度登革熱境外移入個案數為南市最多，新營區長翁振祥感謝全體第一線防疫人員與社區志義工的付出，成功將登革熱病毒阻隔於社區外。

新營公所攜手轄內23里里長、環保志工、防疫隊員、社區居民代表，宣示「落實巡、倒、清、刷，消滅登革熱」的決心，有500人參加，還特別舉辦資源回收容器兌換活動，藉此鼓勵民眾減少病媒蚊孳生。

白河區有環保防疫志義工450人參與，一同宣言打擊登革熱，區長董麗華表示，登革熱防疫不容忽視，在年初就啟動防疫計畫，透過年節進行大清掃，呼籲民眾清出家內不用的容器並確實做到「巡、倒、清、刷」。

「台灣尚勇、佳里領航」則有300人齊心誓師，全面啟動防蚊新年行動，為了讓環保志義工在寒冷的天氣中迅速暖身，公所特別安排熱身舞曲，也頒發安西里榮獲環境部低碳永續家園銅級評獎狀，表揚環保義工隊的努力；區長林耿漢等人還展示特製春聯「台灣尚勇、佳里尚勇」、「蚊子不來、自由自在」、「新年快樂、四時無災」，送上新春祝福，也傳遞防治登革熱的決心與期待。

佳里志工展開清掃環境。（公所提供）

佳里志工展開清掃環境。（公所提供）

新營公所攜手轄內23里環保志工、防疫隊員、社區居民宣示「落實巡、倒、清、刷，消滅登革熱」的決心，有500人參加。（公所提供）

新營公所攜手轄內23里環保志工、防疫隊員、社區居民宣示「落實巡、倒、清、刷，消滅登革熱」的決心，有500人參加。（公所提供）

白河區環保防疫志義工宣言打擊登革熱。（公所提供）

白河區環保防疫志義工宣言打擊登革熱。（公所提供）

台南佳里區展示特製春聯「台灣尚勇、佳里尚勇」、「蚊子不來、自由自在」、「新年快樂、四時無災」，送上新春祝福，也傳遞防治登革熱的決心與期待。（公所提供）

台南佳里區展示特製春聯「台灣尚勇、佳里尚勇」、「蚊子不來、自由自在」、「新年快樂、四時無災」，送上新春祝福，也傳遞防治登革熱的決心與期待。（公所提供）

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