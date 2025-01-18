健康網》開瘦瘦針醫師沒醫德？ 腎臟科醫師打臉

研究發現，瘦瘦針可以助糖尿病腎病變的病人，延緩50％洗腎風險。（美聯社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近醫界掀起瘦瘦針（筆）的熱議，有醫師認為幫病人打瘦瘦針的醫師沒醫德，對此，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任以腎臟科的觀點來看，這完全是錯誤想法，據2024年新英格蘭醫學雜誌研究發現，瘦瘦針可以助糖尿病腎病變的病人，延緩50％洗腎風險，希望別再以訛傳訛。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發影片提到，近日有醫師在自己的網頁拍影片說「給看減重的病人，使用瘦瘦針的醫師沒有醫德」，不過越來越多研究反駁該論點，甚至還有研究發現，沒有糖尿病，但有肥胖及腎臟病的人，使用瘦瘦針可以降低50%蛋白尿，因此腎臟科開始認為，瘦瘦針不僅是糖尿病藥物，對於腎臟也有潛在好處。

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衛福部藥物食品安全週報表示， 瘦瘦筆，是一種特定藥品的俗稱，它是以類似人體腸道分泌的「類升糖素胜肽-1（Glucagon-like peptide-1, GLP-1）」荷爾蒙為主成分的藥品，稱作GLP-1受體促效劑。

目前食藥署已核准的GLP-1受體促效劑藥品主成分包括liraglutide、semaglutide、dulaglutide、lixisenatide等4項，主要適應症均為用於治療高血糖或預防心血管事件的發生，但僅有liraglutide可用於體重控制，其他三者並無相關體重控制的適應症。如果任意使用其他三者於減重而發生不良反應，不僅減重沒成功，還可能賠上身體健康，得不償失。

目前，食藥署僅核准主成分為liraglutide的藥品可用於體重控制，原因就是它除了能降低血糖、預防心血管疾病，還可刺激胰島素分泌、抑制升糖素、延遲胃排空及降低食慾等而達到減重效果。由於此藥品多以筆狀設計給予病人施用，且經醫師處方可用於體重控制，因此被暱稱為「瘦瘦筆」。

瘦瘦筆 不是人人都適用

食藥署提醒，即便liraglutide經醫師處方可用於體重控制，但仍建議民眾應遵循醫囑，在藥品核准的適應症及用法用量下正確使用，例如成人身體質量指數（BMI）大於30、成人BMI在27-30間且有一項體重相關疾病、或大於12歲以上之青少年具肥胖症且體重超過60公斤等。

此外，若民眾真有減重需求，應先從改善飲食習慣做起！適當的飲食形態配合適度的運動，才是漫漫減重路上的好幫手。藥物減重也應先諮詢專業合格的醫師或藥師，倘出現身體不適等情況，應先停藥並立即尋求專業醫藥人員協助。

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