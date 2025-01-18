自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》開瘦瘦針醫師沒醫德？ 腎臟科醫師打臉

2025/01/18 11:07

研究發現，瘦瘦針可以助糖尿病腎病變的病人，延緩50％洗腎風險。（美聯社檔案照）

研究發現，瘦瘦針可以助糖尿病腎病變的病人，延緩50％洗腎風險。（美聯社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近醫界掀起瘦瘦針（筆）的熱議，有醫師認為幫病人打瘦瘦針的醫師沒醫德，對此，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任以腎臟科的觀點來看，這完全是錯誤想法，據2024年新英格蘭醫學雜誌研究發現，瘦瘦針可以助糖尿病腎病變的病人，延緩50％洗腎風險，希望別再以訛傳訛。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發影片提到，近日有醫師在自己的網頁拍影片說「給看減重的病人，使用瘦瘦針的醫師沒有醫德」，不過越來越多研究反駁該論點，甚至還有研究發現，沒有糖尿病，但有肥胖及腎臟病的人，使用瘦瘦針可以降低50%蛋白尿，因此腎臟科開始認為，瘦瘦針不僅是糖尿病藥物，對於腎臟也有潛在好處。

衛福部藥物食品安全週報表示， 瘦瘦筆，是一種特定藥品的俗稱，它是以類似人體腸道分泌的「類升糖素胜肽-1（Glucagon-like peptide-1, GLP-1）」荷爾蒙為主成分的藥品，稱作GLP-1受體促效劑。

目前食藥署已核准的GLP-1受體促效劑藥品主成分包括liraglutide、semaglutide、dulaglutide、lixisenatide等4項，主要適應症均為用於治療高血糖或預防心血管事件的發生，但僅有liraglutide可用於體重控制，其他三者並無相關體重控制的適應症。如果任意使用其他三者於減重而發生不良反應，不僅減重沒成功，還可能賠上身體健康，得不償失。

目前，食藥署僅核准主成分為liraglutide的藥品可用於體重控制，原因就是它除了能降低血糖、預防心血管疾病，還可刺激胰島素分泌、抑制升糖素、延遲胃排空及降低食慾等而達到減重效果。由於此藥品多以筆狀設計給予病人施用，且經醫師處方可用於體重控制，因此被暱稱為「瘦瘦筆」。

瘦瘦筆 不是人人都適用

食藥署提醒，即便liraglutide經醫師處方可用於體重控制，但仍建議民眾應遵循醫囑，在藥品核准的適應症及用法用量下正確使用，例如成人身體質量指數（BMI）大於30、成人BMI在27-30間且有一項體重相關疾病、或大於12歲以上之青少年具肥胖症且體重超過60公斤等。

此外，若民眾真有減重需求，應先從改善飲食習慣做起！適當的飲食形態配合適度的運動，才是漫漫減重路上的好幫手。藥物減重也應先諮詢專業合格的醫師或藥師，倘出現身體不適等情況，應先停藥並立即尋求專業醫藥人員協助。

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中