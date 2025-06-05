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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

產前突呼吸困難 竟罹致命「周產期心肌病變」

2025/06/05 05:30

▲從媽媽懷孕開始，到小嬰兒出生，醫療團隊的用心照顧，可讓母子均安；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（彰基提供）

▲從媽媽懷孕開始，到小嬰兒出生，醫療團隊的用心照顧，可讓母子均安；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（彰基提供）

記者湯世名／彰化報導

1名35歲婦女懷上雙胞胎，在懷孕22週時，被轉診至彰化基督教醫院婦產科，而在34週時，接受剖腹產手術。不料，她生產當晚突然急性呼吸困難而轉入加護病房，院方診斷其罹患罕見且致命的「周產期心肌病變」，立即採取治療，終於心臟功能逐漸恢復，於手術3週後出院。新生的雙胞胎寶寶雖是晚期早產兒，但在醫療團隊照顧下，體重也逐步增加，順利出院。

35歲的婦人透過人工生殖成功懷上雙胞胎，在懷孕22週時被轉診至彰基婦產科主任楊珮音的門診，儘管孕期中期診斷出妊娠糖尿病，仍透過良好飲食控制，維持穩定的血糖。然而，到了32週時，開始出現血壓升高、水腫及呼吸困難等症狀，經診斷為子癲前症合併肺水腫。

好發於高齡、多胞胎及妊娠高血壓孕婦

與家屬溝通後，她在34週時接受剖腹產手術，不料生產當晚突然急性呼吸困難，即便接受高濃度氧氣治療仍無法緩解，迅速惡化為呼吸衰竭，隨時有死亡風險。院方由婦產科、心臟科及加護病房主治醫師群組成團隊全力搶救，經插管並轉入加護病房後，診斷出產婦罹患罕見且致命的「周產期心肌病變」。

在醫療團隊搶救下，這名婦女心臟功能逐漸恢復，並於手術3週後出院。楊珮音指出，周產期心肌病變是1種罕見（約1/10000）又非常危險的疾病，尤其好發於高齡、多胞胎及妊娠高血壓孕婦，若未及時發現與治療，可能導致嚴重的併發症，甚至危及生命，多專科團隊照護是搶救成功的最後重要原因。

▲楊珮音醫師表示，周產期心肌病變罕見又致命，高齡、多胞胎及妊娠高血壓孕婦為高風險群，及早診斷、專科團隊照護是關鍵。（彰基提供）

▲楊珮音醫師表示，周產期心肌病變罕見又致命，高齡、多胞胎及妊娠高血壓孕婦為高風險群，及早診斷、專科團隊照護是關鍵。（彰基提供）

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