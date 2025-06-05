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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

忽略高血脂 恐陷心肌梗塞危機

2025/06/05 05:30

▲抽血檢查可檢測血脂是否有異常；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲抽血檢查可檢測血脂是否有異常；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／余宜叡

年近60的陳女士日前回診聽她做的高階健康檢查報告。醫師經整體評估後，發現她有2項健康問題，1.血脂肪過高，2.冠狀動脈的鈣化指數超過400，且其中1條冠狀動脈已有超過70%的阻塞，另2條也各自接近50%的狹窄程度。

健檢中心立即通知她至心臟科門診追蹤，後續經評估後，安排放置塗藥支架，並開始服用2種抗凝血藥物與2種降血脂藥物，以降低再次阻塞的風險。

陳女士其實已經有超過10年的高血脂病史。早期雖曾由醫師開立降血脂藥物，但她服藥極不規律，經常忘記服用或自行停藥，也未如實告知醫師。這導致她的低密度脂蛋白膽固醇（LDL）數值，時而達130mg/dL，時而升至190mg/dL以上。醫師告知她，為有效降低心血管風險，LDL應降至70mg/dL以下。

這番話讓她相當震驚，也終於意識到長期忽視高血脂的嚴重性，表示往後會規律服藥。但她也進一步詢問，若2種藥物仍無法讓血脂達標，是否有其他選擇？同時她也關心飲食與運動的效果能否取代藥物治療。

控制LDL膽固醇達標 藥物是最穩定有效方式

根據《2025台灣血脂管理臨床路徑共識》，對於屬於高心血管風險的病人，建議LDL膽固醇控制在更嚴格的標準。若2種口服藥物無法達標，則可考慮加用第3種口服降脂藥，或搭配施打降血脂針劑（每2週1次或每半年1次），唯有達到建議的LDL目標值，才能有效減緩冠狀動脈的鈣化與阻塞進程。

在臨床實務上，我們常見像陳女士這類患者，誤以為僅靠飲食與運動控制即可，不需服藥，尤其是血脂藥在停用後，多無立即不適感，因而輕忽其重要性。但長期累積的高血脂，會促使血管內的斑塊悄悄形成，使冠狀動脈逐漸產生鈣化，進而導致阻塞，嚴重時可能引發心絞痛、心肌梗塞，甚至致命。

事實上，飲食與運動對血脂的改善頂多約可降低15%，而藥物治療的降幅平均從30%起跳，若希望將LDL壓低至建議標準，藥物仍是最穩定且有效的方式。

聽完醫師的詳細說明後，陳女士表示，她會確實且按時服藥，並且已經做好心理準備，必要時會配合加用第3種降血脂藥物，無論是口服或是注射型。

（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

▲2025台灣血脂管理臨床路徑共識。

▲2025台灣血脂管理臨床路徑共識。

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